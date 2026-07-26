Сирському — 61: який позивний у ексголовнокомандувача та ключові моменти військової кар'єри

Ексголовком Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Іванна Чайка редактор політичних новин

У неділю, 26 липня, колишній Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначає день народження — йому виповнюється 61 рік. Він пройшов шлях від командира взводу до керівника українського війська, а його ім'я пов'язують із ключовими операціями російсько-української війни. За роки служби Сирський командував обороною Києва, брав участь у боях за Дебальцеве та став одним із авторів успішного контрнаступу на Харківщині.

Новини.LIVE зібрали п'ять цікавих фактів про ексголовнокомандувача ЗСУ.

Майже все життя присвятив військовій службі

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Кіржацького району Владимирської області РФ. Він походить із родини військовослужбовця, тому з дитинства був знайомий з армійським життям. Після закінчення Московського вищого загальновійськового командного училища проходив службу на території України, а після проголошення незалежності вирішив залишитися у Збройних силах та склав присягу на вірність українському народові.

Сирський на нараді. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Відтоді його кар'єра була пов'язана виключно з військом. За понад три десятиліття служби Сирський пройшов шлях від командира мотострілецького взводу до Головнокомандувача Збройних сил України, не працюючи ані в політиці, ані в цивільному секторі.

Командував обороною Києва, яка зірвала плани Росії

На початку повномасштабного вторгнення Росії Сирський обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. Саме він керував обороною Києва, коли російські війська намагалися швидко захопити столицю.

Під його командуванням українські військові зупинили наступ противника, зірвали плани Кремля щодо захоплення Києва та змусили окупаційні війська відступити з Київської області. Саме ця операція стала одним із переломних моментів перших місяців повномасштабної війни.

Став одним з архітекторів контрнаступу на Харківщині

Восени 2022 року Сирський керував Харківською наступальною операцією, яку військові експерти називають однією з найуспішніших за весь час повномасштабної війни.

Олександр Сирський проводить розмову з партнерами. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Українським силам вдалося приховати справжній напрямок головного удару, скористатися фактором раптовості та за короткий час звільнити значну частину Харківської області. Цей успіх суттєво змінив ситуацію на фронті та став однією з найбільших поразок російської армії.

У війську Сирського знають під позивним "Барс"

Серед військовослужбовців Сирський давно відомий під позивним "Барс". Сам генерал практично не коментує його походження, однак цей позивний використовують уже багато років.

Під ним його знають як підлеглі, так і військове керівництво. Згодом "Барс" став одним із найвідоміших позивних серед українських генералів.

Брав участь у боях за Дебальцеве

Ще до початку повномасштабного вторгнення Сирський був одним із ключових командувачів під час боїв за Дебальцевський плацдарм у 2015 році. Він керував діями українських військ у надзвичайно складних умовах та брав участь в організації виходу підрозділів із майже оточеного міста.

Нарада під командуванням Сирського. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Попри важку ситуацію, значну частину особового складу та техніки вдалося зберегти. Саме після боїв за Дебальцеве Сирського почали називати одним із найдосвідченіших українських воєначальників, а його авторитет у війську суттєво зріс.

Як писали Новини.LIVE, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Одночасно глава держави призначив новим головкомом Михайла Драпатого, а також оновив керівництво Генерального штабу.

Згодом Зеленський повідомив, що після звільнення з посади Головнокомандувача Сирський продовжить службу в системі оборони України. За словами глави держави, генерал працюватиме разом із новим військовим керівництвом, передаватиме свій бойовий досвід та консультуватиме командування.