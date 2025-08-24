Відео
Головна Новини дня Сирський звернувся до українців у День Незалежності — що сказав

Сирський звернувся до українців у День Незалежності — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 08:55
Сирський привітав українців із Днем Незалежності України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав українців із Днем Незалежності, наголосивши, що цей день народ відзначає у боротьбі. У своєму зверненні він підкреслив, що українці вже дванадцятий рік протистоять агресору, а останні чотири роки ведуть війну проти повномасштабного вторгнення.

Текст звернення Олександр Сирський оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Олександр Сирський привітав українців із Днем Незалежності

"Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю. Історія доводить: Незалежність — справа сильних. Її не дарують. Її виборюють та утверджують", — написав Сирський. 

Генерал наголосив, що справжня державна самостійність неможлива без потужної та сучасної армії. Він підкреслив, що військові платять найвищу ціну за право українців бути вільними, і закликав пам’ятати кожного полеглого воїна.

"Дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога. Хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію. Я переконаний: ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант — це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, Україна відзначає сьогодні, 24 серпня, свою 34-річницю з дня проголошення незалежності

Тим часом в Києві підготували низку заходів для киян та гостей міста з нагоди державного свята. 

А в США, у Філадельфії, вшанували День Незалежності України та підняли український стяг. 

День Незалежності Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський День Незалежності 2025
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
