Сирський привітав українців із Днем Незалежності України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав українців із Днем Незалежності, наголосивши, що цей день народ відзначає у боротьбі. У своєму зверненні він підкреслив, що українці вже дванадцятий рік протистоять агресору, а останні чотири роки ведуть війну проти повномасштабного вторгнення.

Текст звернення Олександр Сирський оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

Олександр Сирський привітав українців із Днем Незалежності

"Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю. Історія доводить: Незалежність — справа сильних. Її не дарують. Її виборюють та утверджують", — написав Сирський.

Генерал наголосив, що справжня державна самостійність неможлива без потужної та сучасної армії. Він підкреслив, що військові платять найвищу ціну за право українців бути вільними, і закликав пам’ятати кожного полеглого воїна.

"Дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога. Хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію. Я переконаний: ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант — це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, Україна відзначає сьогодні, 24 серпня, свою 34-річницю з дня проголошення незалежності.

Тим часом в Києві підготували низку заходів для киян та гостей міста з нагоди державного свята.

А в США, у Філадельфії, вшанували День Незалежності України та підняли український стяг.