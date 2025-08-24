Видео
Главная Новости дня Сырский обратился к украинцам в День Независимости — что сказал

Сырский обратился к украинцам в День Независимости — что сказал

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 08:55
Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что этот день народ отмечает в борьбе. В своем обращении он подчеркнул, что украинцы уже двенадцатый год противостоят агрессору, а последние годы сражаются во время полномасштабного вторжения.

Текст обращения Александр Сырский обнародовал на своей странице в Telegram.

"Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые получали самостоятельную Украину потом и кровью. История доказывает: Независимость — дело сильных. Ее не дарят. За нее борются и утверждают", — написал Сырский.

Генерал подчеркнул, что настоящая государственная самостоятельность невозможна без мощной и современной армии. Он подчеркнул, что военные платят самую высокую цену за право украинцев быть свободными, и призвал помнить каждого павшего воина.

"Спасибо каждому и каждой, кто держит строй и идет вперед в этом мощном строю. Кто борется за свободу с оружием в руках и уничтожает врага. Кто укрепляет нашу оборону и поддерживает нашу армию. Я убежден: мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант — это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер", — подчеркнул Сырский.

Напомним, Украина отмечает сегодня, 24 августа, свою 34-годовщину со дня провозглашения независимости.

Тем временем в Киеве подготовили ряд мероприятий для киевлян и гостей города по случаю государственного праздника.

А в США, в Филадельфии, почтили День Независимости Украины и подняли украинский флаг.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
