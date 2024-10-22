Сирський зустрівся з Остіном

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: rfi.fr

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Під час розмови сорони обговорили стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найбільш важких напрямках дій українських військ.

Про це Сирський повідомив у вівторок, 22 жовтня.

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Сирський зустрівся з Ллойдом Остіном

Під час зустрічі Сирський наголосив на важливості системної та безперебійної підтримки Сил оборони України озброєнням та військовою технікою з боку союзників, насамперед США.

"У цьому контексті вкотре наголосив на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів", — наголосив головнокомандувач.

Окрім того, сторони детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів. Також була піднята тема посилення спроможностей протиповітряної оборони та низка інших питань, які у перспективі вплинуть на театр бойових дій.

"На завершення розмови подякував Ллойду Остіну за чітку і послідовну позицію з підтримки України та його особистий внесок у започаткування та організацію зустрічей у форматі "Рамштайн"", — резюмував Сирський.

Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Сирський планує у грудні ухвалити рішення про нову модель базової військової підготовки. Головнокомандувач провів нараду щодо цього.

Також Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. Зокрема, вони обговорили можливості ударів вглиб Росії.