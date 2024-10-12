Війна в Україні — підсумки роботи підрозділів безпілотних систем ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради з командирами безпілотних систем. Фото: Сирський

Сили оборони мають позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. В Україні працюватимуть над збільшенням підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook у суботу, 12 жовтня.

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Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Зустріч проходила у закритому форматі відеоконференцзв'язку.

Щомісячна нарада Сирського. Фото: Сирський

"Підбили проміжні підсумки спільної роботи", — написав головком.

За його словами, на нараді було заслухано доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, полковника Вадима Сухаревського щодо формування підрозділів і результатів використання дронів у районах виконання бойових завдань.

Сирський додав, що з іншими керівниками Сил оборони обговорювали питання розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Командири підрозділів та військові керівники на нараді. Фото: Сирський

"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", — заявив Головнокомандувач.

Він зазначив, що за підсумками вересня є позитивна динаміка в ураженні ворожих цілей ударними дронами.

"Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача", — підкреслив Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія планує налагодити виробництво іранських дронів на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Раніше ми писали, що Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розробку безпілотників спільно з Україною. Половина БпЛА буде виготовлена в Нідерландах, інші — в Україні та інших країнах.