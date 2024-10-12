Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Збільшення підрозділів БпАК у пріоритеті — головне з наради Сирського arrow

Збільшення підрозділів БпАК у пріоритеті — головне з наради Сирського

12 жовтня 2024 10:40
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — підсумки роботи підрозділів безпілотних систем ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради з командирами безпілотних систем. Фото: Сирський
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Сили оборони мають позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. В Україні працюватимуть над збільшенням підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook у суботу, 12 жовтня.

Читайте також:

Сирський підбив підсумки розвитку безпілотних систем ЗСУ

Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Зустріч проходила у закритому форматі відеоконференцзв'язку.

нарада по відеозв'язку
Щомісячна нарада Сирського. Фото: Сирський

"Підбили проміжні підсумки спільної роботи", — написав головком. 

За його словами, на нараді було заслухано доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, полковника Вадима Сухаревського щодо формування підрозділів і результатів використання дронів у районах виконання бойових завдань. 

Сирський додав, що з іншими керівниками Сил оборони обговорювали питання розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

військові Генштабу
Командири підрозділів та військові керівники на нараді. Фото: Сирський

"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", — заявив Головнокомандувач.

Він зазначив, що за підсумками вересня є позитивна динаміка в ураженні ворожих цілей ударними дронами.

"Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача", — підкреслив Сирський. 

Збільшення підрозділів БпАК у пріоритеті — головне із наради Сирського - фото 3
Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія планує налагодити виробництво іранських дронів на тимчасово окупованих територіях сходу України. 

Раніше ми писали, що Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розробку безпілотників спільно з Україною. Половина БпЛА буде виготовлена в Нідерландах, інші — в Україні та інших країнах.

ЗСУ безпілотники дрони війна в Україні Олександр Сирський командир

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:45 Була непосидючою та набридала сестрі — який вигляд мала Магучіх у дитинстві

11:45 Майк Джонсон заявив, що втратив апетит до фінансування України і чекає Трампа

11:28 В Одесі лікарі-хабарники "діагностували" призовникам психічні захворювання

11:16 На Львівщині військових судили за спробу копіювати дані військової частини

11:15 Російські морпіхи зазнали чисельних втрат під Вугледаром — росЗМІ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

10:54 Ракетоносії з "Калібрами" вийшли у Чорне море — загроза для Одещини

10:53 ЗМІ розкрили основний задум візиту Путіна в Туркменістан — Іран у безвиході

10:42 Мудрик назвав якість, яка допомогла збірній України обіграти Грузію

10:40 Збільшення підрозділів БпАК у пріоритеті — головне з наради Сирського

10:25 В Україні продали найбільший в країні завод з видобування титанових руд

11:45 Була непосидючою та набридала сестрі — який вигляд мала Магучіх у дитинстві

11:45 Майк Джонсон заявив, що втратив апетит до фінансування України і чекає Трампа

11:28 В Одесі лікарі-хабарники "діагностували" призовникам психічні захворювання

11:16 На Львівщині військових судили за спробу копіювати дані військової частини

11:15 Російські морпіхи зазнали чисельних втрат під Вугледаром — росЗМІ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

10:54 Ракетоносії з "Калібрами" вийшли у Чорне море — загроза для Одещини

10:53 ЗМІ розкрили основний задум візиту Путіна в Туркменістан — Іран у безвиході

10:42 Мудрик назвав якість, яка допомогла збірній України обіграти Грузію

10:40 Збільшення підрозділів БпАК у пріоритеті — головне з наради Сирського

10:25 В Україні продали найбільший в країні завод з видобування титанових руд

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник