Війна в Україні — підсумки роботи підрозділів безпілотних систем ЗСУ

Збільшення підрозділів БпАК у пріоритеті — головне з наради Сирського
Сили оборони мають позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. В Україні працюватимуть над збільшенням підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook у суботу, 12 жовтня.
Сирський підбив підсумки розвитку безпілотних систем ЗСУ
Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Зустріч проходила у закритому форматі відеоконференцзв'язку.
"Підбили проміжні підсумки спільної роботи", — написав головком.
За його словами, на нараді було заслухано доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, полковника Вадима Сухаревського щодо формування підрозділів і результатів використання дронів у районах виконання бойових завдань.
Сирський додав, що з іншими керівниками Сил оборони обговорювали питання розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.
"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", — заявив Головнокомандувач.
Він зазначив, що за підсумками вересня є позитивна динаміка в ураженні ворожих цілей ударними дронами.
"Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача", — підкреслив Сирський.
Нагадаємо, Росія планує налагодити виробництво іранських дронів на тимчасово окупованих територіях сходу України.
Раніше ми писали, що Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розробку безпілотників спільно з Україною. Половина БпЛА буде виготовлена в Нідерландах, інші — в Україні та інших країнах.
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