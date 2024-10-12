Увеличение подразделений БпАК в приоритете — главное из совещания Сырского
Силы обороны имеют положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами. В Украине будут работать над увеличением подразделений беспилотных авиационных комплексов.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в субботу, 12 октября.
Сырский подвел итоги развития беспилотных систем ВСУ
Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем. Встреча проходила в закрытом формате видеоконференцсвязи.
"Подвели промежуточные итоги совместной работы", — написал главком.
По его словам, на совещании был заслушан доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ, полковника Вадима Сухаревского по формированию подразделений и результатов использования дронов в районах выполнения боевых задач.
Сырский добавил, что с другими руководителями Сил обороны обсуждали вопросы развития возможностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.
"Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению на поле боя передовых технологических разработок", — заявил Главнокомандующий.
Он отметил, что по итогам сентября есть положительная динамика в поражении вражеских целей ударными дронами.
"Следовательно, 147 военнослужащих подразделений БпАК, которые успешно уничтожают врага и его технику, поощрил отличиями Главнокомандующего", — подчеркнул Сырский.
Напомним, Россия планирует наладить производство иранских дронов на временно оккупированных территориях востока Украины.
Ранее мы писали, что Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку беспилотников совместно с Украиной. Половина БпЛА будет изготовлена в Нидерландах, другие — в Украине и других странах.
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