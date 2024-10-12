Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время совещания с командирами беспилотных систем. Фото: Сырский

Силы обороны имеют положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами. В Украине будут работать над увеличением подразделений беспилотных авиационных комплексов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в субботу, 12 октября.

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Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем. Встреча проходила в закрытом формате видеоконференцсвязи.

Ежемесячное совещание Сырского. Фото: Сырский

"Подвели промежуточные итоги совместной работы", — написал главком.

По его словам, на совещании был заслушан доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ, полковника Вадима Сухаревского по формированию подразделений и результатов использования дронов в районах выполнения боевых задач.

Сырский добавил, что с другими руководителями Сил обороны обсуждали вопросы развития возможностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

Командиры подразделений и военные руководители на совещании. Фото: Сырский

"Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению на поле боя передовых технологических разработок", — заявил Главнокомандующий.

Он отметил, что по итогам сентября есть положительная динамика в поражении вражеских целей ударными дронами.

"Следовательно, 147 военнослужащих подразделений БпАК, которые успешно уничтожают врага и его технику, поощрил отличиями Главнокомандующего", — подчеркнул Сырский.

Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Россия планирует наладить производство иранских дронов на временно оккупированных территориях востока Украины.

Ранее мы писали, что Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку беспилотников совместно с Украиной. Половина БпЛА будет изготовлена в Нидерландах, другие — в Украине и других странах.