Сырский встретился с Остином

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: rfi.fr

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе разговора сороны обсудили стратегическую ситуацию на фронте и особенности развития оперативной обстановки на наиболее трудных направлениях действий украинских войск.

Об этом Сырский сообщил во вторник, 22 октября.

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Сырский встретился с Ллойдом Остином

Во время встречи Сирский отметил важность системной и бесперебойной поддержки Сил обороны Украины вооружением и военной техникой со стороны союзников, прежде всего США.

"В этом контексте в очередной раз подчеркнул необходимость достижения если не преимущества, то хотя бы паритета с врагом по номенклатуре основных образцов военной техники и боеприпасов", — подчеркнул главнокомандующий.

Кроме того, стороны подробно обсудили вопросы использования полного потенциала отдельных средств поражения украинских подразделений. Также была поднята тема усиления возможностей противовоздушной обороны и ряд других вопросов, которые в перспективе окажут влияние на театр боевых действий.

"В завершение разговора поблагодарил Ллойда Остина за четкую и последовательную позицию по поддержке Украины и его личный вклад в начало и организацию встреч в формате "Рамштайн"", — резюмировал Сырский.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Сырский планирует в декабре принять решение о новой модели базовой военной подготовки. Главнокомандующий провел совещание по этому поводу.

Также Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. В частности, они обсудили возможности ударов в глубь России.