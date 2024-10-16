Сирський обговорив з адміралом Радакіним удари вглиб Росії та військову співпрацю

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. Зокрема, вони обговорили можливості ударів вглиб Росії.

Про це повідомив Олександр Сирський у Telegram у середу, 16 жовтня.

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Розмова Сирського з Радакіним

Головнокомандувач ЗСУ поінформував колегу з Британії про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії.

"Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги", — розповів Сирський.

За його словами, постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження — є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва.

Сирський також звернув увагу Радакіна на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини окупантів, а також ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України.

"На завершення розмови подякував адміралу Тоні Радакіну, Уряду та народові Сполученого Королівства за стійку і непохитну підтримку України!" — додав він.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 жовтня Сирський заявив, що Сили оборони демонструють позитивні результати у знищенні ворожих цілей за допомогою ударних дронів. В Україні планується розширення підрозділів безпілотних авіаційних комплексів для посилення ефективності.

Раніше Сирський поділився найважчим моментом на початку війни. За його словами, йдеться про битву за Мощун під Києвом.