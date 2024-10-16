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Сирський обговорив з начальник штабу Британії можливості ударів вглиб Росії

16 жовтня 2024 09:36
Аркадій Пастула - Редактор
Сирський обговорив з адміралом Радакіним удари вглиб Росії та військову співпрацю
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Аркадій Пастула - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. Зокрема, вони обговорили можливості ударів вглиб Росії.

Про це повідомив Олександр Сирський у Telegram у середу, 16 жовтня.

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Розмова Сирського з Радакіним

Головнокомандувач ЗСУ поінформував колегу з Британії про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії. 

"Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги", — розповів Сирський.

За його словами, постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження — є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва.

Сирський також звернув увагу Радакіна на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини окупантів, а також ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України. 

"На завершення розмови подякував адміралу Тоні Радакіну, Уряду та народові Сполученого Королівства за стійку і непохитну підтримку України!" — додав він.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 жовтня Сирський заявив, що Сили оборони демонструють позитивні результати у знищенні ворожих цілей за допомогою ударних дронів. В Україні планується розширення підрозділів безпілотних авіаційних комплексів для посилення ефективності.

Раніше Сирський поділився найважчим моментом на початку війни. За його словами, йдеться про битву за Мощун під Києвом. 

Великобританія війна ЗСУ окупанти Олександр Сирський

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