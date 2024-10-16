Сырский обсудил с адмиралом Радакиным удары вглубь России и военное сотрудничество

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. В частности, они обсудили возможности ударов вглубь России.

Об этом сообщил Александр Сырский в Telegram в среду, 16 октября.

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Главнокомандующий ВСУ проинформировал коллегу из Британии об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии.

"Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы", — рассказал Сырский.

По его словам, поставки военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения — являются основными столпами украинско-британского военного сотрудничества.

Сырский также обратил внимание Радакина на циничные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления оккупантов, а также ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины.

"В завершение разговора поблагодарил адмирала Тони Радакина, Правительство и народ Соединенного Королевства за стойкую и непоколебимую поддержку Украины!" — добавил он.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 12 октября Сырский заявил, что Силы обороны демонстрируют положительные результаты по уничтожению вражеских целей с помощью ударных дронов. В Украине планируется расширение подразделений беспилотных авиационных комплексов для повышения эффективности.

Ранее Сырский поделился самым трудным моментом в начале войны. По его словам, речь идет о битве за Мощун под Киевом.