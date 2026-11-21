Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна вже сьогодні має унікальний досвід ведення сучасної повномасштабної війни. Він не лише допомагає ефективніше протистояти російській агресії, а й дає змогу зрозуміти, як змінюватимуться війни майбутнього та до яких загроз мають готуватися європейські країни.

Про це заявив колишній Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час робочого візиту до Великої Британії, передає Новини.LIVE.

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У межах візиту Сирський виступив перед слухачами вищого командно-штабного курсу Advanced Command and Staff Course у Defence Academy of the United Kingdom, а також перед військовими керівниками, політиками й науковцями в King’s College London. Темами виступів стали управління оборонною системою в умовах війни, еволюція характеру бойових дій та майбутнє стратегічного стримування.

Сирський назвав головний урок війни в Україні

Одним із головних уроків російсько-української війни Сирський назвав швидкість адаптації. Масове застосування безпілотників, стрімкий розвиток технологій і постійна зміна тактики вимагають від армій принципово нових підходів до управління, підготовки військ та взаємодії з оборонною промисловістю.

"Сьогодні технологічна перевага зберігається лише доти, доки противник не адаптувався і не знайшов відповіді. Тому від швидкості, із якою армія впроваджує нові рішення, безпосередньо залежить життя військових і результати бойових дій", — наголосив він.

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Як Європі використати бойовий досвід України

За словами Сирського, європейським країнам важливо не просто вивчати український досвід, а інтегрувати його у власне оборонне планування. Йдеться про посилення протиповітряної оборони, захист критичної інфраструктури, нарощування виробництва озброєння, підготовку населення до спротиву та створення спроможностей для тривалого протистояння.

Окремо він звернув увагу на необхідність довгострокової підтримки України. Передавання озброєння має супроводжуватися постачанням боєприпасів, підготовкою військових і розвитком ремонтних потужностей. Інвестиції в українську оборонну промисловість та багаторічне планування допомоги є важливими не лише для України, а й для спільної безпеки Європи.

Сирський пояснив, чому припинення вогню не гарантує миру

Під час дискусій також ішлося про перспективи завершення війни. Сирський наголосив, що припинення активних бойових дій саме по собі не гарантує миру, якщо не створено умов, які унеможливлять повторну агресію Росії.

"Завершення активних бойових дій має супроводжуватися умовами, які не дозволять агресору розпочати нову війну. Тимчасове припинення вогню, стійкий мир і довгострокова система безпеки - це різні за змістом завдання", — підкреслив він.

Європейські армії хочуть перейняти бойовий досвід ЗСУ

Сирський також повідомив, що військові командування різних європейських країн звертаються до нього та його команди із запитом допомогти використати український бойовий досвід для підготовки до майбутніх загроз.

"Наше завдання - передати досвід так, щоб він став основою конкретних рішень: у підготовці військ, розвитку спроможностей та організації оборони", — зазначив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив важливість Курської операції. За його словами, вона допомогла зірвати плани російських військ і дала українським підрозділам час на відновлення. Він також зазначив, що перекидання сил на Покровський напрямок не змінило б ситуації, оскільки Росія зосередила там майже 100 тисяч військових.

Також Новини.LIVE писали про те, як Сирський згадав Харківську наступальну операцію 2022 року. Тоді українські військові звільнили понад 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та більш як 500 населених пунктів.