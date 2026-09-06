Чотири роки Харківській операції: Сирський пригадав події 2022-го року

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 6 вересня нагадав про початок Харківської наступальної операції 2022 року. За його словами, за час операції українські військові звільнили понад 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Олександра Сирського у соцмережах.

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Сирський згадав Харківську наступальну операцію

Сирський зазначив, що 6 вересня 2022 року Сили оборони України розпочали одну з найуспішніших операцій повномасштабної війни.

За його словами, спочатку Харківську операцію планували як відволікаючу, щоб скувати російські війська та не допустити перекидання їхніх підрозділів на Херсонський напрямок. Однак український наступ спричинив стрімкий обвал російської оборони на Харківщині.

Українські підрозділи прорвали оборону російських військ північніше Балаклії та швидко просунулися вглиб окупованої території. У результаті були звільнені Балаклія, Куп’янськ, Ізюм, Лиман та сотні інших населених пунктів.

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Сирський зазначив, що на окремих напрямках українські військові просунулися до 145 кілометрів, звільнили понад 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та більш як 500 населених пунктів.

Яке значення мала операція

За словами головнокомандувача ЗСУ, значення Харківської наступальної операції не обмежувалося звільненням територій.

Українські військові ліквідували Ізюмський плацдарм, з якого російські війська створювали загрозу Слов’янську та українському угрупованню на Донбасі. Також було порушено російську логістику та відсунуто лінію фронту на схід.

Сирський наголосив, що операція повернула українському війську наступальну ініціативу та продемонструвала міжнародним партнерам, що надана Україні військова допомога дає конкретний результат.

Історики та військові експерти також називали Харківський контрнаступ одним із найбільш стрімких і результативних епізодів української кампанії 2022 року. Під час операції російські війська були змушені залишати населені пункти та значну кількість техніки й озброєння.

Сирський подякував українським захисникам

Окремо головнокомандувач наголосив, що успіх операції став результатом спільної роботи українських військових.

"Жоден план не став би реальністю без людей, які пішли вперед — часто в умовах невизначеності, під ворожим вогнем, усвідомлюючи всі ризики", — наголосив Сирський.

Головнокомандувач також вшанував пам’ять військових, які загинули під час визволення Харківщини, Донеччини та інших українських територій.

"Пам’ять про Харківську операцію — це не лише спогад про минулу перемогу. Це нагадування про те, на що ми здатні, коли діємо професійно, рішуче і разом", — написав Сирський.

Новини.LIVE повідомляли, що російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві на Харківщині. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 11-річний хлопчик та 19-річна дівчина. Ще четверо людей постраждали, зокрема 45-річна жінка дістала тяжкі травми.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок прямого влучання будинок у Чугуєві був повністю зруйнований. Крім того, пошкоджено вікна багатоповерхівки, гаражі та три цивільні автомобілі. На місці атаки працювали рятувальники, медики та правоохоронці.