Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Четыре года Харьковской операции: Сырский вспомнил события 2022 года

Четыре года Харьковской операции: Сырский вспомнил события 2022 года

Ua ru
6 сентября 2026 09:13
Четыре года Харьковской операции: Сырский вспомнил события 2022 года
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: Александр Сырский

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 сентября напомнил о начале Харьковской наступательной операции 2022 года. По его словам, за время операции украинские военные освободили более 11,5 тысячи квадратных километров территории и более 500 населенных пунктов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Александра Сырского в соцсетях.

Реклама

Сырский вспомнил о Харьковской наступательной операции

Сырский отметил, что 6 сентября 2022 года Силы обороны Украины начали одну из самых успешных операций полномасштабной войны.

По его словам, изначально Харьковскую операцию планировали как отвлекающий маневр, чтобы сковать российские войска и не допустить переброски их подразделений на Херсонское направление. Однако украинское наступление привело к стремительному обвалу российской обороны в Харьковской области.

Украинские подразделения прорвали оборону российских войск к северу от Балаклеи и быстро продвинулись вглубь оккупированной территории. В результате были освобождены Балаклея, Купянск, Изюм, Лиман и сотни других населенных пунктов.

Читайте также:

Сырский отметил, что на отдельных направлениях украинские военные продвинулись на 145 километров, освободили более 11,5 тысячи квадратных километров территории и более 500 населенных пунктов.

Какое значение имела операция

По словам главнокомандующего ВСУ, значение Харьковской наступательной операции не ограничивалось освобождением территорий.

Украинские военные ликвидировали Изюмский плацдарм, с которого российские войска создавали угрозу Славянску и украинской группировке на Донбассе. Также была нарушена российская логистика и оттеснена линия фронта на восток.

Сырский подчеркнул, что операция вернула украинской армии наступательную инициативу и продемонстрировала международным партнерам, что предоставленная Украине военная помощь дает конкретный результат.

Историки и военные эксперты также называли Харьковское контрнаступление одним из самых стремительных и результативных эпизодов украинской кампании 2022 года. В ходе операции российские войска были вынуждены покидать населенные пункты и оставлять значительное количество техники и вооружения.

Сырский поблагодарил украинских защитников

Отдельно главнокомандующий подчеркнул, что успех операции стал результатом совместной работы украинских военных.

"Ни один план не стал бы реальностью без людей, которые пошли вперед — зачастую в условиях неопределенности, под вражеским огнем, осознавая все риски", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий также почтил память военных, погибших во время освобождения Харьковской, Донецкой и других украинских территорий.

"Память о Харьковской операции — это не только воспоминание о прошлой победе. Это напоминание о том, на что мы способны, когда действуем профессионально, решительно и вместе", — написал Сырский.

Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник попал в частный жилой дом в Чугуеве в Харьковской области. В результате атаки погибли три человека, среди них 11-летний мальчик и 19-летняя девушка. Еще четверо человек пострадали, в частности 45-летняя женщина получила тяжелые травмы.

Новини.LIVE также писали, что в результате прямого попадания дом в Чугуеве был полностью разрушен. Кроме того, повреждены окна многоэтажного дома, гаражи и три гражданских автомобиля. На месте атаки работали спасатели, медики и правоохранители.

ВСУ Харьков Харьковская область спецоперация Александр Сырский
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации