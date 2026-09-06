Четыре года Харьковской операции: Сырский вспомнил события 2022 года

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: Александр Сырский

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 сентября напомнил о начале Харьковской наступательной операции 2022 года. По его словам, за время операции украинские военные освободили более 11,5 тысячи квадратных километров территории и более 500 населенных пунктов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Александра Сырского в соцсетях.

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Сырский вспомнил о Харьковской наступательной операции

Сырский отметил, что 6 сентября 2022 года Силы обороны Украины начали одну из самых успешных операций полномасштабной войны.

По его словам, изначально Харьковскую операцию планировали как отвлекающий маневр, чтобы сковать российские войска и не допустить переброски их подразделений на Херсонское направление. Однако украинское наступление привело к стремительному обвалу российской обороны в Харьковской области.

Украинские подразделения прорвали оборону российских войск к северу от Балаклеи и быстро продвинулись вглубь оккупированной территории. В результате были освобождены Балаклея, Купянск, Изюм, Лиман и сотни других населенных пунктов.

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Сырский отметил, что на отдельных направлениях украинские военные продвинулись на 145 километров, освободили более 11,5 тысячи квадратных километров территории и более 500 населенных пунктов.

Какое значение имела операция

По словам главнокомандующего ВСУ, значение Харьковской наступательной операции не ограничивалось освобождением территорий.

Украинские военные ликвидировали Изюмский плацдарм, с которого российские войска создавали угрозу Славянску и украинской группировке на Донбассе. Также была нарушена российская логистика и оттеснена линия фронта на восток.

Сырский подчеркнул, что операция вернула украинской армии наступательную инициативу и продемонстрировала международным партнерам, что предоставленная Украине военная помощь дает конкретный результат.

Историки и военные эксперты также называли Харьковское контрнаступление одним из самых стремительных и результативных эпизодов украинской кампании 2022 года. В ходе операции российские войска были вынуждены покидать населенные пункты и оставлять значительное количество техники и вооружения.

Сырский поблагодарил украинских защитников

Отдельно главнокомандующий подчеркнул, что успех операции стал результатом совместной работы украинских военных.

"Ни один план не стал бы реальностью без людей, которые пошли вперед — зачастую в условиях неопределенности, под вражеским огнем, осознавая все риски", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий также почтил память военных, погибших во время освобождения Харьковской, Донецкой и других украинских территорий.

"Память о Харьковской операции — это не только воспоминание о прошлой победе. Это напоминание о том, на что мы способны, когда действуем профессионально, решительно и вместе", — написал Сырский.

Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник попал в частный жилой дом в Чугуеве в Харьковской области. В результате атаки погибли три человека, среди них 11-летний мальчик и 19-летняя девушка. Еще четверо человек пострадали, в частности 45-летняя женщина получила тяжелые травмы.

Новини.LIVE также писали, что в результате прямого попадания дом в Чугуеве был полностью разрушен. Кроме того, повреждены окна многоэтажного дома, гаражи и три гражданских автомобиля. На месте атаки работали спасатели, медики и правоохранители.