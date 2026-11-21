Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украина уже сегодня обладает уникальным опытом ведения современной полномасштабной войны. Он не только помогает более эффективно противостоять российской агрессии, но и позволяет понять, как будут меняться войны будущего и к каким угрозам должны готовиться европейские страны.

Об этом заявил бывший Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский во время рабочего визита в Великобританию, передаёт Новини.LIVE.

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В рамках визита Сырский выступил перед слушателями высшего командно-штабного курса Advanced Command and Staff Course в Defence Academy of the United Kingdom, а также перед военными руководителями, политиками и учеными в King’s College London. Темами выступлений стали управление оборонной системой в условиях войны, эволюция характера боевых действий и будущее стратегического сдерживания.

Сырский назвал главный урок войны в Украине

Одним из главных уроков российско-украинской войны Сырский назвал скорость адаптации. Массовое применение беспилотников, стремительное развитие технологий и постоянное изменение тактики требуют от армий принципиально новых подходов к управлению, подготовке войск и взаимодействию с оборонной промышленностью.

"Сегодня технологическое преимущество сохраняется лишь до тех пор, пока противник не адаптировался и не нашел ответ. Поэтому от скорости, с которой армия внедряет новые решения, напрямую зависят жизни военных и результаты боевых действий", — подчеркнул он.

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Как Европе использовать боевой опыт Украины

По словам Сырского, европейским странам важно не просто изучать украинский опыт, а интегрировать его в собственное оборонное планирование. Речь идет об усилении противовоздушной обороны, защите критической инфраструктуры, наращивании производства вооружения, подготовке населения к сопротивлению и создании потенциала для длительного противостояния.

Отдельно он обратил внимание на необходимость долгосрочной поддержки Украины. Поставка вооружения должна сопровождаться поставками боеприпасов, подготовкой военных и развитием ремонтных мощностей. Инвестиции в украинскую оборонную промышленность и многолетнее планирование помощи важны не только для Украины, но и для общей безопасности Европы.

Сырский объяснил, почему прекращение огня не гарантирует мира

В ходе дискуссий также речь шла о перспективах завершения войны. Сырский подчеркнул, что прекращение активных боевых действий само по себе не гарантирует мира, если не созданы условия, которые сделают невозможной повторную агрессию со стороны России.

"Завершение активных боевых действий должно сопровождаться условиями, которые не позволят агрессору начать новую войну. Временное прекращение огня, устойчивый мир и долгосрочная система безопасности — это разные по сути задачи", — подчеркнул он.

Европейские армии хотят перенять боевой опыт ВСУ

Сырский также сообщил, что военное командование различных европейских стран обращается к нему и его команде с просьбой помочь использовать украинский боевой опыт для подготовки к будущим угрозам.

"Наша задача — передать опыт так, чтобы он стал основой конкретных решений: в подготовке войск, развитии потенциала и организации обороны", — отметил Александр Сырский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил важность Курской операции. По его словам, она помогла сорвать планы российских войск и дала украинским подразделениям время на восстановление. Он также отметил, что переброска сил на Покровское направление не изменила бы ситуацию, поскольку Россия сосредоточила там почти 100 тысяч военных.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как Сырский вспомнил о Харьковской наступательной операции 2022 года. Тогда украинские военные освободили более 11,5 тысяч квадратных километров территории и свыше 500 населенных пунктов.