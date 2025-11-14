Окупанти марно штурмують Покровськ — Сирський про втрати РФ

Главком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав Покровський напрямок ключовим у контексті наступальних дій російських окупантів. Особлива увага приділяється посиленню підрозділів, зміцненню логістики та знищенню штурмових груп ворога, який зазнає значних втрат.

Про це Олександр Сирський повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Реклама

Читайте також:

Активні дії на Очеретинському напрямку та удари по тилах РФ

За словами головкома, Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. На цьому відтинку фронту ефективно діють українські захисники, зокрема зі складу механізованих військових частин, бригад Десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, а також оператори Сил безпілотних систем.

Олександр Сирський наголосив, що ворог продовжує зазнавати значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення постійно виявляються і знищуються.

Паралельно українські підрозділи проводять активні дії на Очеретинському напрямку, що, за словами Сирського, змушує противника розпорошувати сили й не дозволяє сконцентрувати основні зусилля в районі Покровська. Загалом за час операції було звільнено 189 км², а ще 257,7 км² очищено від ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Що на інших ділянках фронту

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник намагається виснажити українські підрозділи масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони проводять заходи з блокування та вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке, а також шукають та знищують ворожі ДРГ.

Тільки за минулу добу в операційній зоні угруповання військ "Південь" ворог втратив 239 осіб убитими та пораненими й 43 одиниці різної військової техніки.

Крім того, Сили оборони України нарощують удари по цілях на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. З початку листопада, на стратегічному рівні (Deep Strike) успішно уражено 33 об'єкти російського агресора, а на оперативному (Middle Strike) — 41. Для комплексних ударів застосовуються і засоби дальнього ураження вітчизняної розробки "Фламінго", "Барс" і "Лютий".

"Дякую українським захисникам і захисницям за кожного знищеного російського окупанта, за стійкість і професіоналізм", — подякував Сирський військовим за їхню роботу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що спроби російських військ захопити місто Покровськ мають не лише тактичний характер, а й політичну мету.

Також днями Зеленський провів координаційну нараду з безпекових питань Херсона та області з військовим командуванням.