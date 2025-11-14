Оккупанты бесполезно штурмуют Покровск — Сирский о потерях РФ

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал Покровское направление ключевым в контексте наступательных действий российских оккупантов. Особое внимание уделяется усилению подразделений, укреплению логистики и уничтожению штурмовых групп врага, который несет значительные потери.

Об этом Александр Сырский сообщил в своем Телеграмм-канале.

Активные действия на Очеретинском направлении и удары по тылам РФ

По словам главкома, Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. На этом участке фронта эффективно действуют украинские защитники, в частности из состава механизированных воинских частей, бригад Десантно-штурмовых войск, подразделения 425-го отдельного штурмового полка, а также операторы Сил беспилотных систем.

Александр Сырский подчеркнул, что враг продолжает нести значительные потери как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления постоянно выявляются и уничтожаются.

Параллельно украинские подразделения проводят активные действия на Очеретинском направлении, что, по словам Сырского, заставляет противника распылять силы и не позволяет сконцентрировать основные усилия в районе Покровска. Всего за время операции было освобождено 189 км², а еще 257,7 км² очищено от вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Что на других участках фронта

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник пытается истощить украинские подразделения массированными обстрелами и действиями малых штурмовых групп. Силы обороны проводят мероприятия по блокированию и огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблочное, Веселое и Сладкое, а также ищут и уничтожают вражеские ДРГ.

Только за минувшие сутки в операционной зоне группировки войск "Юг" враг потерял 239 человек убитыми и ранеными и 43 единицы различной военной техники.

Кроме того, Силы обороны Украины наращивают удары по целям на территории РФ и на временно оккупированных территориях. С начала ноября, на стратегическом уровне (Deep Strike) успешно поражено 33 объекта российского агрессора, а на оперативном (Middle Strike) — 41. Для комплексных ударов применяются и средства дальнего поражения отечественной разработки "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

"Спасибо украинским защитникам и защитницам за каждого уничтоженного российского оккупанта, за стойкость и профессионализм", — поблагодарил Сырский военных за их работу.

