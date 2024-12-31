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Сирський привітав воїнів з прийдешнім Новим роком

31 грудня 2024 21:04
Євгенія Брюховецька - редактор
Сирський підбив підсумки 2024 року - які зміни відбулись на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у вівторок, 31 грудня, привітав військових з прийдешнім Новим роком. Він подякував громадянам за боротьбу за незалежність нашої країни.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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Головком подякував військовим за рік запеклої і безкомпромісної боротьби та за незалежність України, яка зберігається завдяки їхній силі.

Він зауважив, що добігає кінця вже одинадцятий рік російської агресії проти України та третій рік, як російські війська намагалися "взяти Київ за три дні". Однак вони недооцінили силу українців — нашого героїчного народу, яким варто пишатися.

За словами Сирського, у 2024 році Силам оборони вдалося зупинити наступ ворога на Харківщині та вберегти Сумщину від захоплення. Росія хотіла створити "буферну зону" на нашій землі, але ми частково повернули війну туди, звідки вона й прийшла, — на територію ворога.

"Я хочу особливо відзначити всі наші підрозділи, всіх наших воїнів, які виконують бойові завдання на Курщині: хлопці, дякую вам! Дякую кожному і кожній, хто бʼється на найбільш жорстоких напрямках на Донеччині, усім, хто захищає Запоріжжя та Херсонщину. Дякую кожному нашому воїну, який знищує окупанта і виборює для України життя", — зазначив він.

Головком уточнив, що цього року росіяни заплатили найвищу ціну за війну, оскільки Сили оборони знищили більше ворожої техніки і живої сили, аніж в попередні роки. Він наголосив, що ми захищаємо свою державу, а тому маємо завоювати чесний мир, на який заслуговуємо.

Сирський закликав не забувати всіх воїнів, які віддали своє життя заради України та підсумував, що 2025 рік повинен стати часом реалізації нашої мети.

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Скриншот допису Сирського
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Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком. Він побажав громадянам сили, єдності та наснаги.

Також ми писали, що у потягах Укрзалізниці Новорічну ніч зустрінуть 9000 пасажирів. Загалом курсуватимуть 108 рейсів, роботу яких забезпечать тисячі працівників УЗ.

ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський фронт Новий рік 2025

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