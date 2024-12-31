Сырский подвел итоги 2024 года - какие изменения произошли на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во вторник, 31 декабря, поздравил военных с наступающим Новым годом. Он поблагодарил граждан за борьбу за независимость нашей страны.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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Главком поблагодарил военных за год ожесточенной и бескомпромиссной борьбы и за независимость Украины, которая сохраняется благодаря их силе.

Он отметил, что подходит к концу уже одиннадцатый год российской агрессии против Украины и третий год, как российские войска пытались "взять Киев за три дня". Однако они недооценили силу украинцев — нашего героического народа, которым стоит гордиться.

По словам Сырского, в 2024 году Силам обороны удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь Сумщину от захвата. Россия хотела создать "буферную зону" на нашей земле, но мы частично вернули войну туда, откуда она и пришла, — на территорию врага.

"Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, которые выполняют боевые задачи на Курщине: ребята, спасибо вам! Спасибо каждому и каждой, кто сражается на самых жестоких направлениях в Донецкой области, всем, кто защищает Запорожье и Херсонщину. Спасибо каждому нашему воину, который уничтожает оккупанта и завоевывает для Украины жизнь", — отметил он.

Главком уточнил, что в этом году россияне заплатили самую высокую цену за войну, поскольку Силы обороны уничтожили больше вражеской техники и живой силы, чем в предыдущие годы. Он подчеркнул, что мы защищаем свое государство, а потому завоевать честный мир, на который заслуживаем.

Сирский призвал не забывать всех воинов, которые отдали свою жизнь ради Украины и подытожил, что 2025 год должен стать временем реализации нашей цели.

Скриншот поста Сырского

Скриншот поста Сырского

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он пожелал гражданам силы, единства и вдохновения.

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