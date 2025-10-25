Сирський відвідав Покровський напрямок - він попередив командирів щодо приховування правди

Олександр Сирський. Фото: Facebook Олександра Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту — Покровський. Під час поїздки він зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад і військових частин, які виконують бойові завдання у цьому районі.

Про це Сирський написав у Telegram у суботу, 25 жовтня.

Пост Сирському. Фото: скриншот

Сирський відвідав Покровський напрямок

Сирський заслухав доповіді про поточну оперативну обстановку та обговорив із командирами комплекс питань, спрямованих на посилення стійкості оборони та недопущення подальшого просування російських військ. Окрему увагу приділили виявленню і ліквідації ворожих диверсійних груп, а також полоненню російських військових, які опинилися в оточенні.

Головнокомандувач зазначив, що триває робота над посиленням забезпечення українських військ усім необхідним, зокрема засобами протидії ворожим безпілотникам і артилерії. З цією метою він віддав відповідні розпорядження.

Під час зустрічі Сирський наголосив на неприпустимості викривлення інформації у доповідях командирів. За його словами, нечесність на війні має надто високу ціну — життя українських воїнів.

"Моя перша вимога — правда, якою б вона не була. Командир, який приховує реальний стан справ, не має права бути командиром", — підкреслив він.

У межах візиту головнокомандувач також виконав почесну місію — вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем, подякувавши їм за стійкість, професіоналізм і результативність.

"Працюємо разом для спільної мети. Слава Україні!" — підсумував Сирський.

Сирський відвідав Покровський напрямок. Фото: Facebook Олександра Сирського

Сирський зустрівся із військовими. Фото: Facebook Олександра Сирського

Нагадаємо, що до цього Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Чеської Республіки генералом Карелом Ржекою. Сторони говорили про потреби української армії та військову співпрацю.

Також Головнокомандувач Збройних сил України провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Г. Гринкевичем.