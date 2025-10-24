Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сирський і генерал НАТО обговорили нові пакети допомоги Україні

Сирський і генерал НАТО обговорили нові пакети допомоги Україні

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 10:27
Оновлено: 10:25
Сирський обговорив із генералом НАТО підтримку України та ініціативу PURL
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Г. Гринкевичем. Під час розмови сторони поспілкувалися щодо оперативної ситуації на фронті й подальшу допомогу.

Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Сирський переговорив з командувачем ЗС США в Європі

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що противник продовжує масовані удари по цивільних об’єктах.

"Ворог продовжує терор проти цивільного населення — б'є по критичній інфраструктурі, закладах освіти, дитячих садочках, лікарнях та житлових будинках. Енергетичні об'єкти – головна мішень російських ударів, аби залишити українців без світла, води та опалення", — зауважив Олександр Сирський.

Під час розмови йшлося також про формування нових пакетів міжнародної допомоги для українського війська. Сирський подякував США за системну підтримку та відзначив роль ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — "Пріоритетного переліку потреб України", який дозволяє ефективно забезпечувати ЗСУ необхідним озброєнням і технікою.

"Користуючись нагодою, висловив вдячність особисто генералу Алексусу Г. Гринкевичу, міністру Хегсету, президенту Трампу та всьому американському народу за їхню непохитну підтримку та допомогу Україні в її боротьбі, зокрема за практичну реалізацію ініціативи PURL", — повідомив Сирський.

Програма PURL розширилась підтримкою інших країн

За словами Гринкевича, до ініціативи PURL вже приєдналося понад 17 держав-членів НАТО, які спільно фінансують закупівлю американського озброєння для України. Це рішення було підтверджено після нещодавньої зустрічі міністрів оборони Альянсу і стало значним кроком уперед у розширенні підтримки Києва.

Спочатку до PURL входили лише шість країн — Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Норвегія та Данія, однак нині ініціатива перетворилася на масштабний міжнародний механізм допомоги.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський прокоментував, які інновації на фронті допомагають ефективніше воювати на фронті.

Також вчора, 23 жовтня, Іспанія оголосила, що долучиться до ініціативи PURL.

НАТО ЗСУ Європа Олександр Сирський PURL
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації