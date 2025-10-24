Сирский обсудил с генералом НАТО поддержку Украины и инициативу PURL

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Алексусом Г. Гринкевичем. Во время разговора стороны пообщались по оперативной ситуации на фронте и дальнейшей помощи.

Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что противник продолжает массированные удары по гражданским объектам.

"Враг продолжает террор против гражданского населения — бьет по критической инфраструктуре, учебных заведениях, детских садах, больницах и жилых домах. Энергетические объекты — главная мишень российских ударов, чтобы оставить украинцев без света, воды и отопления", — отметил Александр Сырский.

Во время разговора речь шла также о формировании новых пакетов международной помощи для украинской армии. Сырский поблагодарил США за системную поддержку и отметил роль инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — "Приоритетного перечня потребностей Украины", который позволяет эффективно обеспечивать ВСУ необходимым вооружением и техникой.

"Пользуясь случаем, выразил благодарность лично генералу Алексусу Г. Гринкевичу, министру Хегсету, президенту Трампу и всему американскому народу за их непоколебимую поддержку и помощь Украине в ее борьбе, в частности за практическую реализацию инициативы PURL", — сообщил Сырский.

Программа PURL расширилась поддержкой других стран

По словам Гринкевича, к инициативе PURL уже присоединилось более 17 государств-членов НАТО, которые совместно финансируют закупку американского вооружения для Украины. Это решение было подтверждено после недавней встречи министров обороны Альянса и стало значительным шагом вперед в расширении поддержки Киева.

Сначала в PURL входили только шесть стран — Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Норвегия и Дания, однако сейчас инициатива превратилась в масштабный международный механизм помощи.

Напомним, недавно Александр Сырский прокомментировал, какие инновации на фронте помогают эффективнее воевать на фронте.

Также вчера, 23 октября, Испания объявила, что присоединится к инициативе PURL.