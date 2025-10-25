Сирський поговорив із начальником Генштабу Чехії

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У суботу, 25 жовтня, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Чеської Республіки генералом Карелом Ржекою. Сторони говорили про потреби української армії та військову співпрацю.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Олександр Сирський та Карел Ржека. Фото: Сирський/Facebook

Сирський провів розмову з начальником Генштабу Чехії — деталі

За словами головкома, насамперед він подякував Чеській Республіці за політичну, фінансову та військову допомогу Україні, зокрема за внески в діяльність п’яти коаліцій з розвитку спроможностей сил оборони України.

Окремо Сирський висловив вдячність за новий пакет чеської військової допомоги Україні, оголошений під час засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".

Під час спілкування сторони обговорили потреби Збройних сил та спільні плани двостороннього військового співробітництва задля безпеки обох держав та європейського регіону.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Чехії Петром Павелом — йшлося про продовження допомоги.

Раніше стало відомо, що Чехія має намір передати Україні модернізовані танки Т-72 M4C.