Сырский поговорил с начальником Генштаба Чехии

В субботу, 25 октября, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чешской Республики генералом Карелом Ржекой. Стороны говорили о потребностях украинской армии и военном сотрудничестве.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.
Сегодня, 25 октября, Александр Сырский имел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чешской Республики генералом Карелом Ржекой.
По словам главкома, прежде всего он поблагодарил Чешскую Республику за политическую, финансовую и военную помощь Украине, в частности за взносы в деятельность пяти коалиций по развитию возможностей сил обороны Украины.
Отдельно Сырский выразил благодарность за новый пакет чешской военной помощи Украине, объявленный во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Во время общения стороны обсудили потребности Вооруженных сил и совместные планы двустороннего военного сотрудничества для безопасности обоих государств и европейского региона.
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Чехии Петром Павелом — речь шла о продолжении помощи.
Ранее стало известно, что Чехия намерена передать Украине модернизированные танки Т-72 M4C.
