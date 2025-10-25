Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сырский обсудил с начальником Генштаба Чехии потребности ВСУ

Сырский обсудил с начальником Генштаба Чехии потребности ВСУ

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 19:58
обновлено: 19:58
Сырский поговорил с начальником Генштаба Чехии
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В субботу, 25 октября, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чешской Республики генералом Карелом Ржекой. Стороны говорили о потребностях украинской армии и военном сотрудничестве.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Сирський Чехія
Александр Сырский и Карел Ржека. Фото: Сырский/Facebook

Сырский провел разговор с начальником Генштаба Чехии — детали

Сегодня, 25 октября, Александр Сырский имел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чешской Республики генералом Карелом Ржекой.

По словам главкома, прежде всего он поблагодарил Чешскую Республику за политическую, финансовую и военную помощь Украине, в частности за взносы в деятельность пяти коалиций по развитию возможностей сил обороны Украины.

Отдельно Сырский выразил благодарность за новый пакет чешской военной помощи Украине, объявленный во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Во время общения стороны обсудили потребности Вооруженных сил и совместные планы двустороннего военного сотрудничества для безопасности обоих государств и европейского региона.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Чехии Петром Павелом — речь шла о продолжении помощи.

Ранее стало известно, что Чехия намерена передать Украине модернизированные танки Т-72 M4C.

ВСУ Чехия военная помощь война в Украине Александр Сырский
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации