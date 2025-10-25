Сырский поговорил с начальником Генштаба Чехии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В субботу, 25 октября, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чешской Республики генералом Карелом Ржекой. Стороны говорили о потребностях украинской армии и военном сотрудничестве.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

Александр Сырский и Карел Ржека. Фото: Сырский/Facebook

Сырский провел разговор с начальником Генштаба Чехии — детали

По словам главкома, прежде всего он поблагодарил Чешскую Республику за политическую, финансовую и военную помощь Украине, в частности за взносы в деятельность пяти коалиций по развитию возможностей сил обороны Украины.

Отдельно Сырский выразил благодарность за новый пакет чешской военной помощи Украине, объявленный во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Во время общения стороны обсудили потребности Вооруженных сил и совместные планы двустороннего военного сотрудничества для безопасности обоих государств и европейского региона.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Чехии Петром Павелом — речь шла о продолжении помощи.

Ранее стало известно, что Чехия намерена передать Украине модернизированные танки Т-72 M4C.