Сырский посетил Покровское направление - он предупредил командиров о сокрытии правды

Сырский предупредил командиров относительно сокрытия правды
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта — Покровское. Во время поездки он встретился с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей, которые выполняют боевые задачи в этом районе.
Об этом Сырский написал в Telegram в субботу, 25 октября.
Сырский посетил Покровское направление
Сырский заслушал доклады о текущей оперативной обстановке и обсудил с командирами комплекс вопросов, направленных на усиление устойчивости обороны и недопущения дальнейшего продвижения российских войск. Отдельное внимание уделили выявлению и ликвидации вражеских диверсионных групп, а также пленению российских военных, оказавшихся в окружении.
Главнокомандующий отметил, что продолжается работа над усилением обеспечения украинских войск всем необходимым, в частности средствами противодействия вражеским беспилотникам и артиллерии. С этой целью он отдал соответствующие распоряжения.
Во время встречи Сырский отметил недопустимость искажения информации в докладах командиров. По его словам, нечестность на войне имеет слишком высокую цену — жизнь украинских воинов.
"Мое первое требование — правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает реальное положение дел, не имеет права быть командиром", — подчеркнул он.
В рамках визита главнокомандующий также выполнил почетную миссию — вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем, поблагодарив их за стойкость, профессионализм и результативность.
"Работаем вместе для общей цели. Слава Украине!" — подытожил Сырский.
Напомним, что до этого Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чешской Республики генералом Карелом Ржекой. Стороны говорили о потребностях украинской армии и военном сотрудничестве.
Также Главнокомандующий Вооруженных сил Украины провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Алексусом Г. Гринкевичем.
Читайте Новини.LIVE!