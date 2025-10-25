Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сырский предупредил командиров относительно сокрытия правды

Сырский предупредил командиров относительно сокрытия правды

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 23:55
обновлено: 00:17
Сырский посетил Покровское направление - он предупредил командиров о сокрытии правды
Александр Сырский. Фото: Facebook Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта — Покровское. Во время поездки он встретился с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей, которые выполняют боевые задачи в этом районе.

Об этом Сырский написал в Telegram в субботу, 25 октября.

Реклама
Читайте также:
Сирський попередив командирів щодо приховування правди - фото 1
Пост Сырского. Фото: скриншот

Сырский посетил Покровское направление

Сырский заслушал доклады о текущей оперативной обстановке и обсудил с командирами комплекс вопросов, направленных на усиление устойчивости обороны и недопущения дальнейшего продвижения российских войск. Отдельное внимание уделили выявлению и ликвидации вражеских диверсионных групп, а также пленению российских военных, оказавшихся в окружении.

Главнокомандующий отметил, что продолжается работа над усилением обеспечения украинских войск всем необходимым, в частности средствами противодействия вражеским беспилотникам и артиллерии. С этой целью он отдал соответствующие распоряжения.

Во время встречи Сырский отметил недопустимость искажения информации в докладах командиров. По его словам, нечестность на войне имеет слишком высокую цену — жизнь украинских воинов.

"Мое первое требование — правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает реальное положение дел, не имеет права быть командиром", — подчеркнул он.

В рамках визита главнокомандующий также выполнил почетную миссию — вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем, поблагодарив их за стойкость, профессионализм и результативность.

"Работаем вместе для общей цели. Слава Украине!" — подытожил Сырский.

Сырский предупредил командиров относительно сокрытия правды - фото 2
Сырский посетил Покровское направление. Фото: Facebook Александра Сырского
Сырский предупредил командиров относительно сокрытия правды - фото 3
Сырский встретился с военными. Фото: Facebook Александра Сырского

Напомним, что до этого Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чешской Республики генералом Карелом Ржекой. Стороны говорили о потребностях украинской армии и военном сотрудничестве.

Также Главнокомандующий Вооруженных сил Украины провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Алексусом Г. Гринкевичем.

Донецкая область война в Украине Александр Сырский Покровск правда
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации