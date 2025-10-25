Сырский посетил Покровское направление - он предупредил командиров о сокрытии правды

Александр Сырский. Фото: Facebook Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта — Покровское. Во время поездки он встретился с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей, которые выполняют боевые задачи в этом районе.

Об этом Сырский написал в Telegram в субботу, 25 октября.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Сырский посетил Покровское направление

Сырский заслушал доклады о текущей оперативной обстановке и обсудил с командирами комплекс вопросов, направленных на усиление устойчивости обороны и недопущения дальнейшего продвижения российских войск. Отдельное внимание уделили выявлению и ликвидации вражеских диверсионных групп, а также пленению российских военных, оказавшихся в окружении.

Главнокомандующий отметил, что продолжается работа над усилением обеспечения украинских войск всем необходимым, в частности средствами противодействия вражеским беспилотникам и артиллерии. С этой целью он отдал соответствующие распоряжения.

Во время встречи Сырский отметил недопустимость искажения информации в докладах командиров. По его словам, нечестность на войне имеет слишком высокую цену — жизнь украинских воинов.

"Мое первое требование — правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает реальное положение дел, не имеет права быть командиром", — подчеркнул он.

В рамках визита главнокомандующий также выполнил почетную миссию — вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем, поблагодарив их за стойкость, профессионализм и результативность.

"Работаем вместе для общей цели. Слава Украине!" — подытожил Сырский.

Сырский посетил Покровское направление. Фото: Facebook Александра Сырского

Сырский встретился с военными. Фото: Facebook Александра Сырского

Напомним, что до этого Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чешской Республики генералом Карелом Ржекой. Стороны говорили о потребностях украинской армии и военном сотрудничестве.

Также Главнокомандующий Вооруженных сил Украины провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Алексусом Г. Гринкевичем.