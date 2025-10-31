Сирський анонсував нові роботизовані системи для евакуації поранених

Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду, присвячену покращенню медичного забезпечення армії та впровадженню нових технологій у процес евакуації поранених. Під час обговорення він наголосив на необхідності активного використання наземних роботизованих комплексів і медичних гелікоптерів для швидкого порятунку військових із передової.

Про це Олександр Сирський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п’ятницю, 31 жовтня.

Сирський ініціював розширення використання медичних дронів

Очільник Збройних Сил провів відеонараду з представниками медичних служб бойових бригад, які діють на найгарячіших напрямках фронту. Учасники зустрічі поділилися досвідом евакуації поранених та надання допомоги безпосередньо на полі бою. Головною темою стало підвищення ефективності медичної евакуації в умовах активного застосування росією ударних безпілотників.

Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

"Одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції. Віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації безпілотними роботизованими комплексами. Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими", — зазначив Олександр Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що такі комплекси здатні мінімізувати ризики для медиків і суттєво підвищити швидкість порятунку поранених. Також він підтримав ідею залучення військових гелікоптерів, обладнаних медичною апаратурою, для прицільної евакуації важкопоранених. За його словами, комплексне вдосконалення системи допомоги воїнам стане ще одним кроком до збереження життів і повернення бійців у стрій.

