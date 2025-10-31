Сырский анонсировал новые роботизированные системы для эвакуации раненых

Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание, посвященное улучшению медицинского обеспечения армии и внедрению новых технологий в процесс эвакуации раненых. При обсуждении он отметил необходимость активного использования наземных роботизированных комплексов и медицинских вертолетов для быстрого спасения военных с передовой.

Об этом Александр Сырский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 31 октября.

Глава Вооруженных Сил провел видеосовещание с представителями медицинских служб боевых бригад, которые действуют на самых горячих направлениях фронта. Участники встречи поделились опытом эвакуации раненых и оказания помощи непосредственно на поле боя. Главной темой стало повышение эффективности медицинской эвакуации в условиях активного применения Россией ударных беспилотников.

Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

"Одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиции. Отдал необходимые распоряжения по поставке в войска новых наземных дронов и всестороннего содействия развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами. Их должно быть больше, они должны быть более надежными", — отметил Александр Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что такие комплексы способны минимизировать риски для медиков и существенно повысить скорость спасения раненых. Также он поддержал идею привлечения военных вертолетов, оборудованных медицинской аппаратурой, для прицельной эвакуации тяжелораненых. По его словам, комплексное совершенствование системы помощи воинам станет еще одним шагом к сохранению жизней и возвращению бойцов в строй.

Напомним, что Александр Сырский опроверг информацию о якобы блокировании украинских военных в Покровске, отметив, что ситуация там сложная, но контролируемая.

Ранее мы также информировали, что Сырский посетил Покровское направление, где встретился с командирами корпусов, бригад и частей, которые выполняют боевые задачи на передовой.