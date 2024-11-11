Сирський назвав задачі ЗСУ на Курському напрямку

Сирський назвав задачі ЗСУ під час візиту на Курський напрямок
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. Цей напрямок важливий, оскільки противник зараз зосередив там велику кількість військ.
Про це повідомив Олександр Сирський у Telegram у понеділок, 11 листопада.
Візит Головнокомандувача ЗСУ до бійців на Курському напрямку
За словами Сирського, завдяки тому, що українські військові стійко стоять на Курському напрямку, РФ не змогла кинути десятки тисяч військових з найкращих ударних частин на штурми українських позицій на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках. Він також додав, що це суттєво погіршило б ситуацію на фронті.
"Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем", — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Сирський зазначає, що основне завдання українських військових на цьому напрямку — стримувати та знищувати ворога на його землі.
"Тому, моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів", — зауважив Головнокомандувач ЗСУ.
Сирський також подякував українським воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ провів телефонну розмову з командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Основна тема розмови — посилення військово-технічної підтримки Сил оборони.
Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом країни. Йшлося, зокрема, про ситуацію на фронті та результати Курської операції.
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