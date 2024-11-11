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Сирський назвав задачі ЗСУ під час візиту на Курський напрямок

11 листопада 2024 09:38
Ольга Антоновська - редактор
Сирський назвав задачі ЗСУ на Курському напрямку
Олександр Сирський спілкується з бійцями на Курському напрямку. Фото: Олександр Сирський
Ольга Антоновська - редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. Цей напрямок важливий, оскільки противник зараз зосередив там велику кількість військ.

Про це повідомив Олександр Сирський у Telegram у понеділок, 11 листопада.

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За словами Сирського, завдяки тому, що українські військові стійко стоять на Курському напрямку, РФ не змогла кинути десятки тисяч військових з найкращих ударних частин на штурми українських позицій на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках. Він також додав, що це суттєво погіршило б ситуацію на фронті.

"Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем", — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Візит Сирського на Курський напрямок
Головнокомандувач ЗСУ спілкується з військовими. Фото: Олександр Сирський

Сирський зазначає, що основне завдання українських військових на цьому напрямку — стримувати та знищувати ворога на його землі. 

"Тому, моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів", — зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

Візит Сирського на Курський напрямок
Головнокомандувач ЗСУ спілкується з військовими на Курському напрямку. Фото: Олександр Сирський

Сирський також подякував українським воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ провів телефонну розмову з командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Основна тема розмови — посилення військово-технічної підтримки Сил оборони.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом країни. Йшлося, зокрема, про ситуацію на фронті та результати Курської операції.

Олександр Сирський Курська область війна в Україні ЗСУ війна військові дії

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