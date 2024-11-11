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Сырский назвал задачи ВСУ во время визита на Курское направление

11 ноября 2024 09:38
Ольга Антоновская - редактор
Сырский назвал задачи ВСУ на Курском направлении
Александр Сырский общается с бойцами на Курском направлении. Фото: Александр Сырский
Ольга Антоновская - редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил части и подразделения, участвующие в боевых действиях на Курском направлении. Это направление важно, поскольку противник сейчас сосредоточил там большое количество войск.

Об этом сообщил Александр Сырский в Telegram в понедельник, 11 ноября.

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Визит Главнокомандующего ВСУ к бойцам на Курском направлении

По словам Сырского, благодаря тому, что украинские военные устойчиво стоят на Курском направлении, РФ не смогла бросить десятки тысяч военных из лучших ударных частей на штурмы украинских позиций на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях. Он также добавил, что это существенно усугубило бы ситуацию на фронте.

"Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы держим под контролем", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

 

Визит Сырского на Курское направление
Главнокомандующий ВСУ общается с военными. Фото: Александр Сырский

Сырский отмечает, что основная задача украинских военных в этом направлении — сдерживать и уничтожать врага на его земле.

"Поэтому моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Визит Сырского на Курское направление
Главнокомандующий ВСУ общается с военными на Курском направлении. Фото: Александр Сырский

Сырский также поблагодарил украинских воинов за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Основная тема разговора — усиление военно-технической поддержки Сил обороны.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством страны. Речь шла о ситуации на фронте и результатах Курской операции.

Александр Сырский Курская область война в Украине ВСУ війна военные действия

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