Сирський доповів про ситуацію на Запорізькому напрямку

Олександр Сирський з військовими. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про наступальні дії російських окупантів на Запорізькому напрямку. Генерал зустрівся із підрозділами, які ведуть оборону на цій ділянці фронту.

Про ситуацію на Запорізькому напрямку головнокомандувач доповів 29 липня в Telegram.

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Як повідомив генерал, наразі на цьому напрямку менше бойових зіткнень, порівняно з іншими ділянками фронту. Однак ворог активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони та малі штурмові групи. А також намагається проводити інтенсивні наступальні дії поблизу Кам'янського.

Головнокомандувач зустрівся з командирами підрозділів, які ведуть оборону Запоріжжя, та дав нові доручення.

Сирський зустрівся з командирами на Запорізькому напрямку. Фото: t.me/osirskiy

"Заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань. Віддав відповідні розпорядження для їх вирішення. Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя", — повідомив Сирський.

Заява Олександра Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Олександр Сирський провів телефонну розмову з Генеральним інспектором Бундесверу.

А також у зверненні Генштабу повідомили про спроби РФ прорвати оборону ЗСУ.