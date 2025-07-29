Сырский доложил о ситуации на Запорожском направлении

Александр Сырский с военными. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о наступательных действиях российских оккупантов на Запорожском направлении. Генерал встретился с подразделениями, которые ведут оборону на этом участке фронта.

О ситуации на Запорожском направлении главнокомандующий доложил 29 июля в Telegram.

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Как сообщил генерал, сейчас на этом направлении меньше боевых столкновений по сравнению с другими участками фронта. Однако враг активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны и малые штурмовые группы. А также пытается проводить интенсивные наступательные действия вблизи Каменского.

Главнокомандующий встретился с командирами подразделений, которые ведут оборону Запорожья, и дал новые поручения.

Сырский встретился с командирами на Запорожском направлении. Фото: t.me/osirskiy

"Заслушал доклады командиров по ведению боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов. Отдал соответствующие распоряжения для их решения. Планы российских оккупантов нам известны. С нашей стороны принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью", — сообщил Сырский.

Заявление Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Александр Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера.

А также в обращении Генштаба сообщили о попытках РФ прорвать оборону ВСУ.