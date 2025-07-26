Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський та Олександр Сирський під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Під час розмови сторони обговорили ситуацію на фронті, зокрема й на Покровському напрямку.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, наші активні й далекобійні дії на російській території", — написав президент.

А також зазначив, що особлива увага зараз — Покровському напрямку. За його даними, лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення.

"Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили", — зауважив Зеленський.

Крім того, він подякував Сирському за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Глава держави зазначив, що хоча цей регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння.

За інформацією президента, за тиждень також є результати в поповненні обмінного фонду для України.

Крім того, Зеленський і Сирський також детально обговорили потреби українських підрозділів — конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. На наступному тижні президент говоритиме про це з партнерами.

Окремі завдання Зеленський дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів.

"Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року", — сказав лідер України.

Також сьогодні була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: аналіз застосування санкцій проти Росії, ключові результати, ключові пріоритети.

"Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР — без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно", — резюмував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на масовану атаку РФ на Україну в ніч проти 26 липня.

Раніше президент Зеленський доручив готувати технологічну ставку по дронах.