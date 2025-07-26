Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Владимир Зеленский и Александр Сырский во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Во время разговора стороны обсудили ситуацию на фронте, в том числе и на Покровском направлении.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Доклад Главкома Александра Сырского. Фронт, наши активные и дальнобойные действия на российской территории", — написал президент.

А также отметил, что особое внимание сейчас — Покровскому направлению. По его данным, только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение.

"Украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов. Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", — отметил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил Сырского за то, что удалось сорвать российский план по Сумщине. Глава государства отметил, что хотя этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья.

По информации президента, за неделю также есть результаты в пополнении обменного фонда для Украины.

Кроме того, Зеленский и Сырский также подробно обсудили потребности украинских подразделений — конкретное оружие, поставки которого надо увеличить. На следующей неделе президент будет говорить об этом с партнерами.

Отдельные задачи Зеленский дал секретарю СНБО по привлечению внешнего финансирования на производство дронов.

"Нынешнее производство дронов существенно превысит показатели, которые ожидались еще в начале года", — сказал лидер Украины.

Также сегодня был доклад руководителя Службы внешней разведки: анализ применения санкций против России, ключевые результаты, ключевые приоритеты.

"Сегодня же был доклад руководителя ГУР — без деталей, но агрессор все почувствует именно так, как нужно", — резюмировал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ на Украину в ночь на 26 июля.

Ранее президент Зеленский поручил готовить технологическую ставку по дронам.