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Головна Новини дня Сирський поговорив з генеральним інспектором Бундесверу — деталі

Сирський поговорив з генеральним інспектором Бундесверу — деталі

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Дата публікації: 29 липня 2025 14:51
Сирський поговорив з геніспектором Бундесверу — який результат
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Він розповів йому про ситуацію на фронті та комбіновані удари Росії.

Про це повідомив Олександр Сирський у Facebook 29 липня. 

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Сирський розповів, що під час цього телефонного дзвінка він розповів Броєру про поточну ситуацію у районах ведення бойових дій. Головнокомандувач наголосив на важливості посилення захисту наших міст та критичної інфраструктури від комбінованих повітряних атак росіян.

Також вони обговорили ключові потреби Збройних Сил України, зокрема в системах ППО різної дальності та ракет до них, радарах тощо. 

"Подякував за суттєву допомогу Німеччини в питаннях оснащення нашого війська бронетехнікою та артилерійськими системами, розбудові інтегрованої протиповітряної оборони, а також підготовку українських воїнів", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, Сирський окремо висловив вдячність уряду ФРН за участь у фінансуванні оборонних програм українських виробників. Наразі Україна вважає іноземне інвестування в українську оборонну промисловість ключовим елементом допомоги.

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Скриншот допису Олександра Сирського

Нагадаємо, 26 липня Зеленський заслухав доповідь Сирського. Під час розмови сторони обговорили ситуацію на фронті, зокрема й на Покровському напрямку.

Також головнокомандувач ЗСУ назвав втрати РФ з початку року. Вони перевищили вже 250 тисяч осіб.

Німеччина переговори військова допомога війна в Україні Олександр Сирський
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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