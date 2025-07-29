Сырский поговорил с гениспектором Бундесвера — какой результат

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером. Он рассказал ему о ситуации на фронте и комбинированных ударах России.

Об этом сообщил Александр Сырский в Facebook 29 июля.

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Разговор Сырского и Броера

Сырский рассказал, что во время этого телефонного звонка он рассказал Бройеру о текущей ситуации в районах ведения боевых действий. Главнокомандующий отметил важность усиления защиты наших городов и критической инфраструктуры от комбинированных воздушных атак россиян.

Также они обсудили ключевые потребности Вооруженных Сил Украины, в частности в системах ПВО различной дальности и ракет к ним, радарах и т. п.

"Поблагодарил за существенную помощь Германии в вопросах оснащения нашего войска бронетехникой и артиллерийскими системами, развитии интегрированной противовоздушной обороны, а также подготовку украинских воинов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Сырский отдельно выразил благодарность правительству ФРГ за участие в финансировании оборонных программ украинских производителей. Сейчас Украина считает иностранное инвестирование в украинскую оборонную промышленность ключевым элементом помощи.

Скриншот сообщения Александра Сырского

Напомним, 26 июля Зеленский заслушал доклад Сырского. Во время разговора стороны обсудили ситуацию на фронте, в том числе и на Покровском направлении.

Также главнокомандующий ВСУ назвал потери РФ с начала года. Они превысили уже 250 тысяч человек.