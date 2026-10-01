Наталка Діденко попередила про заморозки: прогноз погоди на завтра

Дівчина у теплій куртці. Фото ілюстартивне: Новини.LIVE

У четвер, 2 жовтня, в Україні очікується переважно ясна та суха погода. Водночас вночі у західних, північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині можливі заморозки на ґрунті. Вдень температура повітря підніметься до +22 °С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода в Україні

За її словами, 2 жовтня погоду в Україні визначатиме потужний антициклон — область високого атмосферного тиску. Через це на всій території країни очікується суха та ясна погода.

Вночі через ясне небо ймовірні заморозки на ґрунті. Вони очікуються переважно у західних та північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. У Карпатах заморозки можливі також у повітрі.

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вдень температура в більшості областей становитиме +16...+18 °С. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині буде прохолодніше — +12...+16 °С.

Читайте також:

На Закарпатті та в Криму повітря прогріється до +20...+22 °С.

Яка погода буде в Києві

У Києві 2 жовтня прогнозують ясну та суху погоду. Максимальна температура вдень становитиме близько +16 °С.

Нічні заморозки можливі лише на околицях столиці або в області та переважно на ґрунті. За прогнозом Діденко, тепла та суха погода в Україні ще триватиме.

Як писав Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф", наприкінці жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Світатиме раніше, а темнітиме — пізніше.

Також Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog писав, що впродовж поточного тижня погода в Україні буде переважно без опадів. А от тепло затримається недовго. Невдовзі температура піде на спад.