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Главная Новости дня Синоптик Диденко предупредила о заморозках: прогноз погоды на завтра

Синоптик Диденко предупредила о заморозках: прогноз погоды на завтра

Ua ru
1 октября 2026 14:01
Наталья Диденко предупредила о заморозках: прогноз погоды на завтра
Девушка в тёплой куртке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 2 октября, в Украине ожидается преимущественно ясная и сухая погода. В то же время ночью в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях возможны заморозки на почве. Днем температура воздуха поднимется до +22 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине

По её словам, 2 октября погоду в Украине будет определять мощный антициклон — область высокого атмосферного давления. Из-за этого на всей территории страны ожидается сухая и ясная погода.

Ночью из-за ясного неба вероятны заморозки на почве. Они ожидаются преимущественно в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. В Карпатах возможны также заморозки в воздухе.

Синоптик Диденко предупредила о заморозках: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз погоды в Украине на 2 октября. Фото: Укргидрометцентр

Днём температура в большинстве областей составит +16...+18 °С. В Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет прохладнее — +12...+16 °С.

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В Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +20...+22 °С.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве 2 октября прогнозируют ясную и сухую погоду. Максимальная температура днем составит около +16 °С.

Ночные заморозки возможны лишь на окраинах столицы или в области и преимущественно на почве. По прогнозу Диденко, теплая и сухая погода в Украине еще продлится.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф", в конце октября Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно перевести на час назад. Светать будет раньше, а темнеть — позже.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog сообщали, что в течение текущей недели погода в Украине будет преимущественно без осадков. А вот тепло задержится недолго. Вскоре температура начнет снижаться.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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