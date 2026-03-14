Синоптики прогнозують у Києві хмарну погоду

У неділю, 15 березня, у Києві та Київській області прогнозують переважно суху погоду без опадів. Температура повітря вдень підніметься до комфортних весняних значень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди у Києві та області на 15 березня

За даними синоптиків, протягом дня очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний та східний зі швидкістю 7-12 м/с.

У Київській області температура повітря вночі коливатиметься від +3°C до -2°C, а вдень підніметься до +8…+13°C.

У Києві вночі прогнозують близько 0°C, а вдень повітря прогріється до +10…+12°C.

Погода в Україні

У неділю, 15 березня, в Україні очікується помірно тепла погода. У денні години температура повітря підніметься приблизно до +13 °C, однак уночі в окремих регіонах можливі заморозки. Також синоптики попереджають про можливі небезпечні метеорологічні явища.

Того ж дня сонячна активність поступово зменшуватиметься, однак магнітосфера Землі все ще перебуватиме у збудженому стані. За прогнозами, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності.