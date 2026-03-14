Синоптики прогнозируют в Киеве облачную погоду

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 марта, в Киеве и Киевской области прогнозируют преимущественно сухую погоду без осадков. Температура воздуха днем поднимется до комфортных весенних значений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Киеве и области на 15 марта

По данным синоптиков, в течение дня ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет колебаться от +3°C до -2°C, а днем поднимется до +8...+13°C.

В Киеве ночью прогнозируют около 0°C, а днем воздух прогреется до +10...+12°C.

Температура в Киеве 15 марта. Фото: скриншот

Погода в Украине

В воскресенье, 15 марта, в Украине ожидается умеренно теплая погода. В дневные часы температура воздуха поднимется примерно до +13 °C, однако ночью в отдельных регионах возможны заморозки. Также синоптики предупреждают о возможных опасных метеорологических явлениях.

В тот же день солнечная активность постепенно будет уменьшаться, однако магнитосфера Земли все еще будет находиться в возбужденном состоянии. По прогнозам, ожидаются магнитные волнения с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню геомагнитной активности.