Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг в деяких регіонах

Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг в деяких регіонах

Дата публікації: 18 березня 2026 00:19
Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг в деяких регіонах
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У середу, 18 березня, в Україні очікується переважно хмарна та прохолодна погода. Синоптики прогнозують вплив холодної повітряної маси, через що температура повітря вдень залишатиметься невисокою. Водночас у частині регіонів можливі опади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 18 березня

У нижніх шарах атмосфери тиск поступово зростатиме, а на погоду почне впливати антициклон, що насувається з півночі. Водночас на висотах відчуватиметься дія області низького тиску з боку Чорного моря. Через це небо буде переважно хмарним, а на Лівобережжі місцями пройдуть невеликі дощі, вночі можливий мокрий сніг.

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +3°C до -2 °C, вдень — +4…+9 °C, на Закарпатті повітря прогріється до +10…+15 °C. У південно-східних областях уночі прогнозують +1…+6 °C, а вдень — +7…+12 °C.

Прогноз погоди в Україні на 18 березня
Карта погоди в Україні на 18 березня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше астросиноптики дали прогноз магнітних бур на другу половину березня. Фахівці назвали небезпечні дати, у які метозалежні люди зможуть відчути серйозний вплив сонячної активності на самопочуття.

А також ми розповідали, коли потрібно перевести годинники на літній час. Українцям дали корисні поради, як правильно підготуватися до зміни часу без шкоди для здоров'я.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
