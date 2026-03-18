Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в некоторых регионах

В среду, 18 марта, в Украине ожидается преимущественно облачная и прохладная погода. Синоптики прогнозируют влияние холодной воздушной массы, из-за чего температура воздуха днем будет оставаться невысокой. В то же время в части регионов возможны осадки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 18 марта

В нижних слоях атмосферы давление будет постепенно расти, а на погоду начнет влиять антициклон, надвигающийся с севера. В то же время на высотах будет ощущаться действие области низкого давления со стороны Черного моря. Из-за этого небо будет преимущественно облачным, а на Левобережье местами пройдут небольшие дожди, ночью возможен мокрый снег.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3°C до -2 °C, днем — +4...+9 °C, на Закарпатье воздух прогреется до +10...+15 °C. В юго-восточных областях ночью прогнозируют +1...+6 °C, а днем - +7...+12 °C.

