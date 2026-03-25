Синоптики попередили жителів п'яти областей про дощі завтра

Жінка за парасолькою.

В Україні у четвер, 26 березня, очікується тепла погода. Водночас у кількох областях можливі незначні опади. Задощить на крайньому заході та сході країни.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня

Як зазначили в гідрометцентрі, синоптична ситуація в Україні зміниться. Завтра, 26 березня, очікується потепління. Холодне повітря з півночі відступить. Очікується надходження теплішого повітря та збільшення хмарності.

Прогноз Укргідрометцентру на завтра.

Водночас синоптики попереджають про опади завтра. За прогнозом Укргідрометцентру, задощить у таких областях:

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Сумській;

Харківській.

Прогноз для всіх областей на 26 березня.

Температура повітря вночі буде триматися в межах 0...+5 °С. Вдень очікується +11...+16 °С. На півдні та Закарпатті прогнозують до +18 °С. В Карпатах вночі буде близько 0 °С, а вдень в межах +8...+13 °С.

Читайте також:

Ваша пробна версія Premium закінчилася