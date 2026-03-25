Синоптики попередили жителів п'яти областей про дощі завтра

Синоптики попередили жителів п'яти областей про дощі завтра

Дата публікації: 25 березня 2026 17:24
Жінка за парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 26 березня, очікується тепла погода. Водночас у кількох областях можливі незначні опади. Задощить на крайньому заході та сході країни.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня

Як зазначили в гідрометцентрі, синоптична ситуація в Україні зміниться. Завтра, 26 березня, очікується потепління. Холодне повітря з півночі відступить. Очікується надходження теплішого повітря та збільшення хмарності.

У четвер, 26 березня, в кількох областях України прогнозують дощі
Прогноз Укргідрометцентру на завтра. Фото: скриншот

Водночас синоптики попереджають про опади завтра. За прогнозом Укргідрометцентру, задощить у таких областях:

  • Запорізькій;
  • Дніпропетровській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Харківській.
У четвер, 26 березня, в кількох областях України прогнозують дощі
Прогноз для всіх областей на 26 березня. Фото: скриншот

Температура повітря вночі буде триматися в межах 0...+5 °С. Вдень очікується +11...+16 °С. На півдні та Закарпатті прогнозують до +18 °С. В Карпатах вночі буде близько 0 °С, а вдень в межах +8...+13 °С.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, який прогноз дала синоптик Наталка Діденко на четвер, 26 березня. За її словами, в більшості регіонів України буде сухо. Очікується до +17 °С.

Також Новини.LIVE писали про те, що на сьогодні магнітні бурі відступлять від Землі. Метеозалежні люди можуть трохи видихнути. Однак наприкінці березня очікується збуджений стан магнітосфери.

Укргідрометцентр дощ прогноз погоди
