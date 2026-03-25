Синоптики предупредили жителей пяти областей о дождях завтра
В Украине в четверг, 26 марта, ожидается теплая погода. В то же время в нескольких областях возможны незначительные осадки. Задождит на крайнем западе и востоке страны.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 26 марта
Как отметили в гидрометцентре, синоптическая ситуация в Украине изменится. Завтра, 26 марта, ожидается потепление. Холодный воздух с севера отступит. Ожидается поступление более теплого воздуха и увеличение облачности.
В то же время синоптики предупреждают об осадках завтра. По прогнозу Укргидрометцентра, задождит в таких областях:
- Запорожской;
- Днепропетровской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской.
Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 0...+5 °С. Днем ожидается +11...+16 °С. На юге и Закарпатье прогнозируют до +18 °С. В Карпатах ночью будет около 0 °С, а днем в пределах +8...+13 °С.
