Синоптики предупредили жителей пяти областей о дождях завтра

В Украине в четверг, 26 марта, ожидается теплая погода. В то же время в нескольких областях возможны незначительные осадки. Задождит на крайнем западе и востоке страны.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 марта

Как отметили в гидрометцентре, синоптическая ситуация в Украине изменится. Завтра, 26 марта, ожидается потепление. Холодный воздух с севера отступит. Ожидается поступление более теплого воздуха и увеличение облачности.

В то же время синоптики предупреждают об осадках завтра. По прогнозу Укргидрометцентра, задождит в таких областях:

Запорожской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 0...+5 °С. Днем ожидается +11...+16 °С. На юге и Закарпатье прогнозируют до +18 °С. В Карпатах ночью будет около 0 °С, а днем в пределах +8...+13 °С.

