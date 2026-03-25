Синоптики предупредили жителей пяти областей о дождях завтра

Синоптики предупредили жителей пяти областей о дождях завтра

Дата публикации 25 марта 2026 17:24
Синоптики предупредили жителей пяти областей о дождях завтра
Женщина за зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 26 марта, ожидается теплая погода. В то же время в нескольких областях возможны незначительные осадки. Задождит на крайнем западе и востоке страны.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 марта

Как отметили в гидрометцентре, синоптическая ситуация в Украине изменится. Завтра, 26 марта, ожидается потепление. Холодный воздух с севера отступит. Ожидается поступление более теплого воздуха и увеличение облачности.

У четвер, 26 березня, в кількох областях України прогнозують дощі
Прогноз Укргидрометцентра на завтра. Фото: скриншот

В то же время синоптики предупреждают об осадках завтра. По прогнозу Укргидрометцентра, задождит в таких областях:

  • Запорожской;
  • Днепропетровской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской.
У четвер, 26 березня, в кількох областях України прогнозують дощі
Прогноз для всех областей на 26 марта. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 0...+5 °С. Днем ожидается +11...+16 °С. На юге и Закарпатье прогнозируют до +18 °С. В Карпатах ночью будет около 0 °С, а днем в пределах +8...+13 °С.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какой прогноз дала синоптик Наталья Диденко на четверг, 26 марта. По ее словам, в большинстве регионов Украины будет сухо. Ожидается до +17 °С.

Также Новини.LIVE писали о том, что на сегодня магнитные бури отступят от Земли. Метеозависимые люди могут немного выдохнуть. Однако в конце марта ожидается возбужденное состояние магнитосферы.

Укргидрометцентр дождь прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

