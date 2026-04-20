Прогноз погоди в Україні на завтра 21 квітня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 21 квітня, очікується хмарною з проясненнями. У деяких областях будуть зливи та пориви вітру. Крім того, синоптики оголосили небезпеку через заморозки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня від Укргідрометцентру

Вночі, крім північної частини, вдень на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході очікуються помірні, місцями значні дощі. Вітер буде переважно північний, 7-12 метрів на секунду, а у південних областях місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 21 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +1...+6 °С, у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі будуть заморозки — 0...-3 °С. Вдень очікується +7...+12 °С.

У Карпатах буде мокрий сніг, а температура упродовж доби від -3 °С до +2 °С.

Оголошення небезпеки

Синоптики оголосили другий рівень небезпечності через заморозки в повітрі у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні 21 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що завтра дощі очікуються на заході, ближче до Карпат, а також на південному сході.

Найближчої ночі на півдні та південному сході, вдень на Запоріжжі та Донеччині можливі сильні зливи.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря вночі +1...+7 °С, місцями заморозки 0...-3 °С, крім південної частини. Вдень очікується +5...+11 °С. Вітер буде північний, але часом рвучкий.

У столиці опадів не передбачається. Вітер північний та помірний. Вночі очікується +1...+3 °С, можливі заморозки. Вдень температура повітря підвищиться до +8...+10 °С.

Діденко додала, що можливе потепління приблизно з 4 травня.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, упродовж цього тижня в Україні буде нестійка та холодна погода. Очікуються опади, сильний вітер та нічні заморозки.

А у березні у Карпатах на горі Піп Іван зафіксували велику кількість снігу та сильний мороз. Температура повітря на вершині знизилася до -8 °C.