Прогноз погоды в Украине на завтра 21 апреля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Синоптики предупредили о резком похолодании с ливнями завтра
Погода в Украине завтра, 21 апреля, ожидается облачной с прояснениями. В некоторых областях будут ливни и порывы ветра. Кроме того, синоптики объявили опасность из-за заморозков.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 21 апреля от Укргидрометцентра
Ночью, кроме северной части, днем на Прикарпатье, Закарпатье, юге и юго-востоке ожидаются умеренные, местами значительные дожди. Ветер будет преимущественно северный, 7-12 метров в секунду, а в южных областях местами порывы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1...+6 °С, в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе будут заморозки — 0...-3 °С. Днем ожидается +7...+12 °С.
В Карпатах будет мокрый снег, а температура в течение суток от -3 °С до +2 °С.
Объявление опасности
Синоптики объявили второй уровень опасности из-за заморозков в воздухе в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях
Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко
Синоптик отметила, что завтра дожди ожидаются на западе, ближе к Карпатам, а также на юго-востоке.
Ближайшей ночью на юге и юго-востоке, днем в Запорожской и Донецкой областях возможны сильные ливни.
Температура воздуха ночью +1...+7 °С, местами заморозки 0...-3 °С, кроме южной части. Днем ожидается +5...+11 °С. Ветер будет северный, но временами порывистый.
В столице осадков не предвидится. Ветер северный и умеренный. Ночью ожидается +1...+3 °С, возможны заморозки. Днем температура воздуха повысится до +8...+10 °С.
Диденко добавила, что возможное потепление примерно с 4 мая.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, в течение этой недели в Украине будет неустойчивая и холодная погода. Ожидаются осадки, сильный ветер и ночные заморозки.
А в марте в Карпатах на горе Поп Иван зафиксировали большое количество снега и сильный мороз. Температура воздуха на вершине снизилась до -8 °C.
