Головна Новини дня Синоптики попередили про дощі у кількох регіонах завтра

Синоптики попередили про дощі у кількох регіонах завтра

Дата публікації: 21 березня 2026 17:21
Синоптики попередили про дощі у кількох регіонах завтра
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 22 березня, в Україні очікується мінлива погода з невеликою хмарністю. У більшості регіонів доба мине без опадів, однак на півдні країни вночі місцями можливий невеликий дощ. Крім того, можливий штормовий вітер з поривами 15-20 м/с.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі. 

Погода в Україні 22 березня

За прогнозом синоптиків, завтра на півдні країни вночі місцями буде невеликий дощ. Також очікується вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У Криму та Приазов'ї вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °С до -3 °С. На півдні країни вночі буде дещо тепліше — від +1...+6 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +8...+13 °С. 

Якою буде погода в Україні 22 березня
Карта температур в Україні 22 березня. Фото: Укргідрометцентр

У Карпатах вночі місцями прогнозують невеликий мокрий сніг, однак вдень опадів не очікується. Температура в гірських районах протягом доби становитиме від -3 °С до +2 °С. 

Зазначимо, антициклон принесе Україні суху погоду на вихідні 21-22 березня. Лише місцями на заході та на крайньому півдні час від часу можливі невеликий дощ і мряка, а в Карпатах — мокрий сніг.

Також ми писали, що наприкінці березня Україна перейде на літній час. Стрілки годинника переведуть на одну годину вперед, внаслідок чого ніч буде коротшою.

погода погода в Україні температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
