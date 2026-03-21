Синоптики попередили про дощі у кількох регіонах завтра

Дощ на вулиці.

У суботу, 22 березня, в Україні очікується мінлива погода з невеликою хмарністю. У більшості регіонів доба мине без опадів, однак на півдні країни вночі місцями можливий невеликий дощ. Крім того, можливий штормовий вітер з поривами 15-20 м/с.

Погода в Україні 22 березня

За прогнозом синоптиків, завтра на півдні країни вночі місцями буде невеликий дощ. Також очікується вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У Криму та Приазов'ї вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °С до -3 °С. На півдні країни вночі буде дещо тепліше — від +1...+6 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +8...+13 °С.

Карта температур в Україні 22 березня.

У Карпатах вночі місцями прогнозують невеликий мокрий сніг, однак вдень опадів не очікується. Температура в гірських районах протягом доби становитиме від -3 °С до +2 °С.

Зазначимо, антициклон принесе Україні суху погоду на вихідні 21-22 березня. Лише місцями на заході та на крайньому півдні час від часу можливі невеликий дощ і мряка, а в Карпатах — мокрий сніг.

