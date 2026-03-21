Синоптики предупредили о дождях в нескольких регионах завтра

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 22 марта, в Украине ожидается переменная погода с небольшой облачностью. В большинстве регионов сутки пройдут без осадков, однако на юге страны ночью местами возможен небольшой дождь. Кроме того, возможен штормовой ветер с порывами 15-20 м/с.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 22 марта

По прогнозу синоптиков, завтра на юге страны ночью местами будет небольшой дождь. Также ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. В Крыму и Приазовье днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 °С до -3 °С. На юге страны ночью будет несколько теплее — от +1...+6 °С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +8...+13 °С.

Карта температур в Украине 22 марта. Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах ночью местами прогнозируют небольшой мокрый снег, однако днем осадков не ожидается. Температура в горных районах в течение суток составит от -3 °С до +2 °С.

Отметим, антициклон принесет Украине сухую погоду на выходные 21-22 марта. Лишь местами на западе и на крайнем юге время от времени возможны небольшой дождь и морось, а в Карпатах — мокрый снег.

Также мы писали, что в конце марта Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов переведут на один час вперед, в результате чего ночь будет короче.