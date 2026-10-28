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Головна Новини дня Синоптики попередили про дощі й сильний вітер: прогноз на завтра

Синоптики попередили про дощі й сильний вітер: прогноз на завтра

Ua ru
28 жовтня 2026 22:50
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня — Укргідрометцентр прогнозує дощі Новини.LIVE
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 29 жовтня, погоду в Україні визначатимуть антициклон зі сходу та циклонічні процеси над Чорним морем. Через вплив останніх у низці регіонів збільшиться кількість опадів. До країни також надходитиме прохолодніше повітря, однак суттєвої зміни температури поки не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

Упродовж дня небо буде хмарним із проясненнями. Помірні дощі очікуються в південній частині України, а також у більшості центральних і північних областей.

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Прогноз на 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Уночі на півдні місцями можливі значні опади. На решті території істотних дощів не передбачається. У західних областях, а також місцями на Житомирщині та Вінниччині вночі й уранці можливий туман.

Вітер буде східним і північно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с. У східних та південно-східних областях місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °C, а в південній частині місцями підвищиться до +13 °C. Удень очікується +7…+12 °C. На Закарпатті, півдні та сході країни повітря прогріється до +12…+17 °C.

Уночі та вранці 29 жовтня в західних областях України також очікується туман із видимістю 200–500 метрів.

Синоптики попередили про дощі й сильний вітер: прогноз на завтра - фото 2
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено жовтий рівень небезпечності через можливі ускладнення руху транспорту.

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погода Укргідрометцентр похолодання дощ погода в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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