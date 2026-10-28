Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 29 жовтня, погоду в Україні визначатимуть антициклон зі сходу та циклонічні процеси над Чорним морем. Через вплив останніх у низці регіонів збільшиться кількість опадів. До країни також надходитиме прохолодніше повітря, однак суттєвої зміни температури поки не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

Упродовж дня небо буде хмарним із проясненнями. Помірні дощі очікуються в південній частині України, а також у більшості центральних і північних областей.

Прогноз на 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Уночі на півдні місцями можливі значні опади. На решті території істотних дощів не передбачається. У західних областях, а також місцями на Житомирщині та Вінниччині вночі й уранці можливий туман.

Вітер буде східним і північно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с. У східних та південно-східних областях місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

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Уночі та вранці 29 жовтня в західних областях України також очікується туман із видимістю 200–500 метрів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено жовтий рівень небезпечності через можливі ускладнення руху транспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, на початку листопада 2026 року можливі геомагнітні збурення: 1 листопада прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1 із K-індексом 5, а 6 листопада — короткочасні коливання. У період із 2 до 5 листопада геомагнітне поле має залишатися спокійним.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські полярники зафіксували біля станції "Академік Вернадський" температуру +11,1 °C, що стало рекордом для жовтня. Попередній максимум для цього місяця становив +7,9 °C і був зафіксований у 1968 році. Абсолютний рекорд у районі станції — +12,7 °C — залишається незмінним: його зареєстрували в лютому 2022 року.