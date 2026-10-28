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Главная Новости дня Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре: прогноз на завтра

Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре: прогноз на завтра

Ua ru
28 октября 2026 22:50
Прогноз погоды в Украине на 29 октября — Укргидрометцентр прогнозирует дожди Новини.LIVE
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 29 октября, погоду в Украине будут определять антициклон с востока и циклонические процессы над Черным морем. Под влиянием последних в ряде регионов увеличится количество осадков. В страну также будет поступать более прохладный воздух, однако существенного изменения температуры пока не прогнозируется.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 29 октября

В течение дня небо будет облачным с прояснениями. Умеренные дожди ожидаются в южной части Украины, а также в большинстве центральных и северных областей.

Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре: прогноз на завтра - фото 1
Прогноз на 29 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью на юге местами возможны значительные осадки. На остальной территории существенных дождей не предвидится. В западных областях, а также местами в Житомирской и Винницкой областях ночью и утром возможен туман.

Ветер будет восточным и северо-восточным, со скоростью 7–12 м/с. В восточных и юго-восточных областях местами порывы будут достигать 15–20 м/с.

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Температура воздуха ночью составит +2…+8 °C, а в южной части местами повысится до +13 °C. Днем ожидается +7…+12 °C. В Закарпатье, на юге и востоке страны воздух прогреется до +12…+17 °C.

Ночью и утром 29 октября в западных областях Украины также ожидается туман с видимостью 200–500 метров.

Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре: прогноз на завтра - фото 2
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен желтый уровень опасности из-за возможных затруднений в движении транспорта.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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