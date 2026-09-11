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Головна Новини дня Синоптики попередили деякі області про дощі: прогноз погоди на завтра

Синоптики попередили деякі області про дощі: прогноз погоди на завтра

Ua ru
11 вересня 2026 23:55
Прогноз погоди в Україні на завтра 12 вересня
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 12 вересня, очікується подекуди з дощами та грозами. Крім того, температура повітря у деяких областях знизиться. Водночас сильних поривів вітру не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 12 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що у західних, північних, Вінницькій, а вдень і більшості центральних областей буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні, місцями значні дощі, а подекуди грози.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня
Погода в Україні 12 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +10...+15 °С, вдень на заході та півночі +15...+20 °С, у центральних областях до +24 °С

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +13...+18 °С, вдень +25...+30 °С

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Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

У Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності через опади.

Дощі в Україні 12 вересня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра від синоптика Ігоря Кібальчича

На заході України очікується прохолодна дощова погода. Вночі в окремих районах очікуються значні опади та локальні грози, а вдень — переважно слабкий дощ. Місцями можливе утворення туману. Вітер вночі буде змінним зі швидкістю 3-8 метри на секунду, а вдень — північно-західним, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі +9...+14 °С, вдень повітря прогріється до +12...+17 °С.

Погода в Україні 12 вересня
Прогноз погоди в Україні на 12 вересня. Фото: Meteoprog

У північних областях очікуються помірні, а подекуди значні дощі. Крім того, можливі слабкі грози. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +10...+15 °С, вдень +13...+18 °С.

У центральній частині України істотних опадів не прогнозують. Водночас на заході Черкаської та Кіровоградської областей очікуються помірні дощі. Вітер східний, вдень змінюватиметься на південно-західний, зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вночі температура +13...+18 °С, а вдень повітря прогріється до +27...+32 °С.

У південній частині, а також у Криму очікується малохмарна та тепла погода. Опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, а вдень південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +15...+20 °С, вдень +27...+32 °С.

У східних областях буде тепла та малохмарна погода. Опадів не прогнозується. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +10...+15 °С, вдень +25...+30 °С.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Укргідрометцентр, погода в Україні на вихідних, 12-13 вересня, очікується з опадами у декількох областях. У низці областей прогнозуються нестійкі погодні умови.

Також ми розповідали, що у вересні очікується декілька періодів слабких та помірних геомагнітних коливань. В такі періоди метеозалежні можуть відчувати погіршення самопочуття.

погода Укргідрометцентр Україна прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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