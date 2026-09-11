Прогноз погоды в Украине на завтра 12 сентября

Люди под дождём. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 12 сентября, ожидается местами с дождями и грозами. Кроме того, температура воздуха в некоторых областях снизится. При этом сильных порывов ветра не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 12 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики сообщили, что в западных, северных, Винницкой, а днём и в большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, местами значительные дожди, а кое-где грозы.

Погода в Украине 12 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем на западе и севере +15...+20 °С, в центральных областях до +24 °С.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.

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Ветер преимущественно северо-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за осадков.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на завтра от синоптика Игоря Кибальчича

На западе Украины ожидается прохладная дождливая погода. Ночью в отдельных районах ожидаются значительные осадки и локальные грозы, а днем — преимущественно слабый дождь. Местами возможно образование тумана. Ветер ночью будет переменным со скоростью 3–8 метров в секунду, а днем — северо-западным, 5–10 метров в секунду. Температура ночью +9...+14 °С, днём воздух прогреется до +12...+17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 12 сентября. Фото: Meteoprog

В северных областях ожидаются умеренные, а местами значительные дожди. Кроме того, возможны слабые грозы. Ветер переменных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +13…+18 °С.

В центральной части Украины существенных осадков не прогнозируется. В то же время на западе Черкасской и Кировоградской областей ожидаются умеренные дожди. Ветер восточный, днем будет меняться на юго-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью температура +13…+18 °С, а днем воздух прогреется до +27…+32 °С.

В южной части, а также в Крыму ожидается малооблачная и теплая погода. Осадков не предвидится. Ветер ночью переменного направления, а днем юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днем +27…+32 °С.

В восточных областях будет теплая и малооблачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +25…+30 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, погода в Украине на выходных, 12-13 сентября, ожидается с осадками в нескольких областях. В ряде областей прогнозируются нестабильные погодные условия.

Также мы сообщали, что в сентябре ожидается несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний. В такие периоды метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.