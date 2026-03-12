Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптики назвали регіон, у якому завтра повітря прогріється до +20°

Синоптики назвали регіон, у якому завтра повітря прогріється до +20°

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 19:24
Погода в Україні 13 березня - прогноз від Укргідрометцентру на завтра
Люди гуляють весняними вулицями. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 березня, в Україні зберігатиметься тепла погода, як і в попередні дні. Зокрема, у деяких регіонах синоптики обіцяють до +20°. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 13 березня 

За даними гідрометцентру, завтра атмосферний тиск слабко падатиме, проте погоду без опадів все ще визначатиме поле високого тиску. 

"У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів", — йдеться у прогнозі. 

Також синоптики обіцяють малохмарність, щоправда, попереджають про легкий вітер — південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на території країни коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу; вдень 12-17° тепла. Найтепліше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до 20°. А найхолоднішою погода 13 березня буде в Карпатах та на узбережжі морів — 8-13°.

Якою буде погода в Україні в п'ятницю 13 березня - деталі від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 13 березня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко завтра в регіонах України буде тепла погода, а повітря прогріється до +17°. Однак фахівчиня зазначає, що вже з 14 березня в регіонах очікується зниження температури. 

Як відомо, також ми розповідали про погоду в Україні до кінця тижня. За прогнозом синоптиків, ясна та тепла погода протримається до неділі

погода Україна весна синоптик погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації