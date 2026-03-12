Погода в Україні 13 березня - прогноз від Укргідрометцентру на завтра

Люди гуляють весняними вулицями. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 березня, в Україні зберігатиметься тепла погода, як і в попередні дні. Зокрема, у деяких регіонах синоптики обіцяють до +20°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 13 березня

За даними гідрометцентру, завтра атмосферний тиск слабко падатиме, проте погоду без опадів все ще визначатиме поле високого тиску.

"У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів", — йдеться у прогнозі.

Також синоптики обіцяють малохмарність, щоправда, попереджають про легкий вітер — південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на території країни коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу; вдень 12-17° тепла. Найтепліше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до 20°. А найхолоднішою погода 13 березня буде в Карпатах та на узбережжі морів — 8-13°.

Прогноз погоди на 13 березня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко завтра в регіонах України буде тепла погода, а повітря прогріється до +17°. Однак фахівчиня зазначає, що вже з 14 березня в регіонах очікується зниження температури.

Як відомо, також ми розповідали про погоду в Україні до кінця тижня. За прогнозом синоптиків, ясна та тепла погода протримається до неділі.